За 2020 год гривна по отношению к доллару обесценилась почти на 20%, - Минэкономики

Среднемесячный обменный курс гривны к доллару США в течение 2020 года девальвировал на 19,3%.

Об этом говорится в Обзоре инфляции Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

В ведомстве отметили, что в прошлом году НБУ реализовывал стимулирующую монетарную политику, которая также имела характер стимулирования инфляции. Это касается как темпов роста денежного предложения (по оперативным данным Национального банка на 28,7% в течение 2020 года) при сохранении учетной ставки на уровне 6% годовых, так и фактора обесценивания гривны (среднемесячный обменный курс гривны к доллару США девальвировал на 19,3 % до 28,17 грн/долл. в декабре 2020 года), которая с определенным лагом продолжает сказываться на ценах, особенно в части импортной составляющей. Хотя в итоге такое влияние минимизировано изменением потребительских предпочтений населения.

По данным Минэкономики, главными условиями формирования внутренних цен в течение 2020 года были:

относительно ограниченный спрос вследствие вынужденных мер по предотвращению активного распространения пандемии;

поддержка государством экономики в сложившихся условиях;

постепенная девальвация гривны; динамика мировых цен, которая формировалась в результате деструктивных процессов в мировой экономике, а также связанных с мерами сдерживания распространения заболевания по миру.

Напомним, ранее в НБУ сообщили, что рост потребительских цен в Украине ускорился в конце 2020 года. Это происходило в условиях динамичного восстановления мировой и украинской экономики.

Ранее Finance.ua писал, что аналитики Oxford Economics прогнозируют среднегодовой курс на уровне 28,4 гривны за доллар в 2021 году.