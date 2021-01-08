За 10 лет тарифы ЖКХ повысились на 513,2%

Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о потребительских ценах на товары и услуги в декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2010 года. За последние десять лет общая инфляция составила 187,5%, то есть цены выросли почти в 2,9 раза.
Об этом сообщается на сайте Госстата.
В то же время жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 513,2% (более чем в шесть раз), алкогольные напитки, табачные изделия – на 326,0%, транспорт – на 219,8%, образование – на 180,9%, здравоохранение – 164,7%, рестораны и гостиницы – на 161,3%, разные товары и услуги – на 160,8%,
Продукты питания и безалкогольные напитки за десять лет подорожали на 151,1%, предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья – на 106,6%, отдых и культура – на 102,2%, связь – на 76,0%, одежда и обувь – на 44,8%.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кабмин введет госрегулирование цены на газ: какой тариф предлагаютВчера, 16:00 - 1943 16
Эффективна всего на 50,4%: новые данные о китайской вакцине от коронавируса, которую приобрела УкраинаВчера, 11:15 - 1324 14
В Украине отменили ряд льгот на электроэнергиюВчера, 13:00 - 4014 13
Рост цен ускорился: НБУ назвал причиныВчера, 11:45 - 1384 9
Степанов выступает за продление локдауна после 24 январяВчера, 10:30 - 1557 8
Задержка денег на льготы и субсидии: в Минсоцполитики назвали сроки выплатВчера, 17:49 - 17159
Бизнес с завтрашнего дня смогут штрафовать за отсутствие масок у клиентов и персоналаВчера, 10:05 - 5284 6
В Украине отменили ряд льгот на электроэнергиюВчера, 13:00 - 4014 13
Межбанк: упадет ли доллар ниже 28 гривенВчера, 11:20 - 2109
Кабмин введет госрегулирование цены на газ: какой тариф предлагаютВчера, 16:00 - 1943 16
Компания Razer показала "умную" маску (видео)Вчера, 15:10 - 157
SpaceX произвела первый запуск в 2021 году08.01.2021, 12:45 - 394
Стартовали продажи самого быстрого электрического гиперкара в мире (фото)06.01.2021, 11:54 - 1534
Tesla поставила новый рекорд03.01.2021, 10:58 - 1945
"Мотор Сич" начала летные испытания лопастей для вертолетов24.12.2020, 17:10 - 1978 5