0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 132 0

За 10 лет тарифы ЖКХ повысились на 513,2%

За 10 лет тарифы ЖКХ повысились на 513,2%

Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о потребительских ценах на товары и услуги в декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2010 года. За последние десять лет общая инфляция составила 187,5%, то есть цены выросли почти в 2,9 раза.

Об этом сообщается на сайте Госстата.

В то же время жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 513,2% (более чем в шесть раз), алкогольные напитки, табачные изделия – на 326,0%, транспорт – на 219,8%, образование – на 180,9%, здравоохранение – 164,7%, рестораны и гостиницы – на 161,3%, разные товары и услуги – на 160,8%,

Продукты питания и безалкогольные напитки за десять лет подорожали на 151,1%, предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья – на 106,6%, отдых и культура – на 102,2%, связь – на 76,0%, одежда и обувь – на 44,8%.

Справка Finance.ua:

  • Правительство хочет ввести государственное регулирование цен на газ на период карантина или до завершения этого отопительного сезона. Предлагается ввести цену на газ в 6,99 грн за метр кубический для всех бытовых потребителей.
  • Кабинет Министров направит субсидии украинцам, которые используют электроэнергию для отопления.
  • В этом отопительном сезоне цена услуг по отоплению и горячему водоснабжению в столице не изменится. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:Госстат
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.