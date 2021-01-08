За 10 лет тарифы ЖКХ повысились на 513,2%

Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о потребительских ценах на товары и услуги в декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2010 года. За последние десять лет общая инфляция составила 187,5%, то есть цены выросли почти в 2,9 раза.

Об этом сообщается на сайте Госстата.

В то же время жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 513,2% (более чем в шесть раз), алкогольные напитки, табачные изделия – на 326,0%, транспорт – на 219,8%, образование – на 180,9%, здравоохранение – 164,7%, рестораны и гостиницы – на 161,3%, разные товары и услуги – на 160,8%,

Продукты питания и безалкогольные напитки за десять лет подорожали на 151,1%, предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья – на 106,6%, отдых и культура – на 102,2%, связь – на 76,0%, одежда и обувь – на 44,8%.

Справка Finance.ua:

Правительство хочет ввести государственное регулирование цен на газ на период карантина или до завершения этого отопительного сезона. Предлагается ввести цену на газ в 6,99 грн за метр кубический для всех бытовых потребителей.

Кабинет Министров направит субсидии украинцам, которые используют электроэнергию для отопления.

В этом отопительном сезоне цена услуг по отоплению и горячему водоснабжению в столице не изменится. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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