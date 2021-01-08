Украина возглавила рейтинг стран с самым большим ростом минималки

Аналитики Picodi.com проверили, как изменилась минимальная зарплата в 2021 году в нескольких десятках стран мира и хватит ли этих денег, чтобы удовлетворить минимальные потребности.
В исследовании участвовало 56 стран, в которых существует установленная правительством минимальная заработная плата. В некоторых странах минимальная оплата труда не подлежит налогообложению (Филиппины, Гонконг). Однако в большинстве стран разница между «чистой» и «грязной» зарплатами составляет от пары до нескольких десятков процентов.
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Треть исследуемых стран не решилась повышать минимальную оплату труда с января 2021 года. Среди них Армения, Азербайджан, Эстония и США, где федеральная ставка не менялась с 2009 года.
Где выросла минималка. Самый большой рост «минималки» зафиксирован в Украине: с 1 января 2021 года «чистая» минимальная зарплата выросла на 27% по сравнению с прошлым годом (3 802 грн против 4 830 гривен). Это 1 место среди 56 стран. Однако в пересчёте на доллары зарплата остаётся одной из самых низких (171 $). В Германии минимальная зарплата выросла на 1,5%, в Польше на 9,8%, а в Беларуси на 6,7%.
Второй год подряд Казахстан занимает последнюю строчку в рейтинге. Хоть минимальная оплата труда в этой стране не изменилась, но из-за повышения страховых взносов «чистая» зарплата уменьшилась с прошлого года.
Стоимость базовой продуктовой корзины в Украине. аналитики сформировали условную продовольственную корзину и сопоставили стоимость продуктов с минимальной заработной платой:
Стоимость такой продуктовой корзины на начало 2021 года составляет 1 724 грн, что на 7,82% больше, чем год назад.
Где можно прожить на минимальную оплату труда? Самое выгодное соотношение цен продукты к минимальной оплате труда отмечено в Англии, Ирландии и Австралии. В этих странах продуктовая корзина составляет от 7 до 7,6% от местной минимальной оплаты труда.
В этом рейтинге Украина с результатом 35,7% занимает 40 место среди 56 стран. Позади Украины расположились среди прочих Беларусь, Молдова, Казахстан, Россия.
В таких странах как Узбекистан и Нигерия официальная минимальная оплата труда не позволяет купить самый скромный набор продуктов.
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