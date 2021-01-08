Депутаты предлагают повысить минимальные зарплаты украинцам

Народные депутаты внесли в Верховную Раду законопроект, которым предлагается внести некоторые изменения в Госбюджет на 2021 год. Об этом свидетельствует пояснительная записка к проекту Закона №4565, зарегистрированного в ВР 4 января 2021 года.

Как отмечается в документе, согласно постановлению Кабмина №671, в 2021 году прогнозируется средняя заработная плата 13 632 грн. Таким образом, предложенный правительством размер минимальной заработной платы составит с января 2021 лишь 44% средней заработной платы, а соответственно с декабря 2021 – 47,68%.

Что предлагают изменить. Проектом закона предусмотрено увеличить размер минимальной заработной платы в 2021 году до размера не ниже фактического прожиточного минимума для трудоспособных лиц с учетом семейной составляющей и не ниже 60% от средней заработной платы:

с 1 января – 7 000 грн;

с 1 июля – 7 500 грн;

с 1 декабря – 8 000 грн.

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В почасовом размере эти показатели будут такими:

с 1 января – 42,13 грн;

с 1 июля – 45,14 грн;

с 1 декабря — 48,15 грн.

Справка Finance.ua:

С 1 января 2021 года в Украине повышен уровень минимальной зарплаты — на 1 тыс. грн, до 6 тыс. грн. Это первый из двух этапов повышения в этом году.

Правительство перенесло повышение минимальной зарплаты до 6500 грн с июля на декабрь 2021.