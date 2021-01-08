Депутаты предлагают повысить минимальные зарплаты украинцам

Народные депутаты внесли в Верховную Раду законопроект, которым предлагается внести некоторые изменения в Госбюджет на 2021 год. Об этом свидетельствует пояснительная записка к проекту Закона №4565, зарегистрированного в ВР 4 января 2021 года.
Как отмечается в документе, согласно постановлению Кабмина №671, в 2021 году прогнозируется средняя заработная плата 13 632 грн. Таким образом, предложенный правительством размер минимальной заработной платы составит с января 2021 лишь 44% средней заработной платы, а соответственно с декабря 2021 – 47,68%.
Что предлагают изменить. Проектом закона предусмотрено увеличить размер минимальной заработной платы в 2021 году до размера не ниже фактического прожиточного минимума для трудоспособных лиц с учетом семейной составляющей и не ниже 60% от средней заработной платы:
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В почасовом размере эти показатели будут такими:
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