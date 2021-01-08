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Киевские таможенники изъяли золотые часы с бриллиантами и монеты 1896-1924 годов чеканки

Киевские таможенники изъяли золотые часы с бриллиантами и монеты 1896-1924 годов чеканки

Зимние праздники в зонах таможенного контроля аэропортов «Борисполь» и «Киев» обозначились ценными изъятиями. Киевские таможенники пресекли сразу две попытки перемещения через таможенную границу Украины в авиационных пунктах пропуска драгоценностей и старины с нарушением порядка прохождения «зеленого коридора».

Об этом Finance.ua сообщили в Гостаможслужбе.

Новые женские швейцарские наручные часы «ROLEX» и «ULYSSE NARDIN» находились в ручной клади гражданина Армении, который прибыл в Украину через аэропорт «Борисполь» авиарейсом из Еревана.

Как обнаружили таможенники с помощью детектора драгоценных камней и анализатора элементного сладу, часы изготовлены из золота и украшены бриллиантами.


Фото: Гостаможслужба

По данным специализированных интернет-сайтов, часы вместе стоят более 1,5 млн грн.

В соответствии с действующими нормами, установленными для авиационных пунктов пропуска, через «зеленый коридор» разрешено беспрепятственно ввозить товары (кроме подакцизных) стоимостью до 1 тыс. евро. Письменную декларацию мужчина не заполнял, за консультацией до начала таможенного контроля к таможенникам не обращался. Таким образом, поскольку часы ввозились с нарушением этих норм, Киевской таможней драгоценности изъяты до решения суда.

А через аэропорт «Киев» в Кельн наша соотечественница пыталась вывезти другие драгоценности: золотую монету «15 рублей» 1897 года, серебряный «1 рубль» 1896 года (обе монеты – Российской империи), а также серебряный рубль 1924 года (СССР). На гурте всех монет указан вес чистого золота и серебра. Монеты таможенниками были обнаружены на сканере во время проверки багажа авиапассажирки.


Фото: Гостаможслужба

На момент прохождения таможенного контроля разрешительных документов на право вывоза данных монет, которые могут представлять культурную и историческую ценность, гражданка не предоставила, письменную таможенную декларацию не заполняла. Монеты изъяты до решения суда. Экспертиза установит их ценность.

В отношении обоих граждан Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил.

По материалам Finance.UA
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