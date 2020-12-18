День финансов: туризм в гривнах, 5 этапов вакцинации, «протянутая рука» Укрпочты

Четверг, 24 декабря. Несмотря на окончание рабочей недели, день оказался полон важных новостей:

Ответственность за декларации. Президент подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и неподачу декларации. Закон возвращает ответственность за декларирование недостоверной информации и за неподачу субъектом декларирования декларации, которая была отменена решением Конституционного Суда Украины.

Новые правила финмона и ставки по ипотеке. Уже в ближайшее время процентная ставка по ипотечным кредитам в Украине может снизиться. Этому поспособствуют изменения в правилах мониторинга материального состояния заемщика, которые на ближайшее время анонсировал глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

Пять этапов вакцинации. В Украине кампания по вакцинации населения от COVID-19 в 2021-2022 годах будет проходить в 5 этапов.



Также будут созданы мобильные бригады по иммунизации, которую намерены провести на базе существующих кабинетов и пунктов прививок.

Туризм по «внутреннему курсу». Крупнейшие туроператоры Украины выполняют рекомендации Антимонопольного комитета и переводят цены на свои услуги в гривну вместо валютных расчетов по «внутреннему курсу». Не будет никакого «собственного курса валют», все цены будут указаны в гривне. Вот десятка крупнейших туроператоров Украины, которые уже перевели свои цены.

Гулять так гулять? Ресторанам разрешили работать всю новогоднюю ночь. Правительство внесло изменения в постановление о карантине, позволив ресторанам и кафе работать в ночь на 1 января до 7 утра. Отметим, согласно предыдущему постановлению, с 19 декабря работа ресторанов, кафе, баров и других заведений запрещается после 23:00 и до 07:00. При этом разрешалась деятельность заведений в новогоднюю ночь до 01:00.

За тепло заплатим больше. Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах электроэнергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании в четверг пересмотрела тарифы на производство тепловой энергии для населения, бюджетных и религиозных организаций и других потребителей на 2021 год 23 ТЭЦ и когенерационных установок.

Укрпочта «протягивает руку, чтобы не протянуть ноги». Руководство “Укрпочты” внесло предложение Пенсионному фонду и Министерству социальной политики продолжить действие текущего договора на доставку пенсий по тем же тарифам еще на два месяца – январь и февраль 2021-го. Таким образом, пенсионеры смогут получить выплаты, а все стороны будут иметь два месяца на выработку системного решения. Со слов главы госоператора, «это как раз тот вариант, при котором “Укрпочта” может протянуть руку, чтобы потом не протянуть ноги».