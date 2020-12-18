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День финансов: туризм в гривнах, 5 этапов вакцинации, «протянутая рука» Укрпочты

День финансов: туризм в гривнах, 5 этапов вакцинации, «протянутая рука» Укрпочты

Четверг, 24 декабря. Несмотря на окончание рабочей недели, день оказался полон важных новостей:

Ответственность за декларации. Президент подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и неподачу декларации. Закон возвращает ответственность за декларирование недостоверной информации и за неподачу субъектом декларирования декларации, которая была отменена решением Конституционного Суда Украины.

Новые правила финмона и ставки по ипотеке. Уже в ближайшее время процентная ставка по ипотечным кредитам в Украине может снизиться. Этому поспособствуют изменения в правилах мониторинга материального состояния заемщика, которые на ближайшее время анонсировал глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

Пять этапов вакцинации. В Украине кампания по вакцинации населения от COVID-19 в 2021-2022 годах будет проходить в 5 этапов.

Также будут созданы мобильные бригады по иммунизации, которую намерены провести на базе существующих кабинетов и пунктов прививок.

Туризм по «внутреннему курсу». Крупнейшие туроператоры Украины выполняют рекомендации Антимонопольного комитета и переводят цены на свои услуги в гривну вместо валютных расчетов по «внутреннему курсу». Не будет никакого «собственного курса валют», все цены будут указаны в гривне. Вот десятка крупнейших туроператоров Украины, которые уже перевели свои цены.

Гулять так гулять? Ресторанам разрешили работать всю новогоднюю ночь. Правительство внесло изменения в постановление о карантине, позволив ресторанам и кафе работать в ночь на 1 января до 7 утра. Отметим, согласно предыдущему постановлению, с 19 декабря работа ресторанов, кафе, баров и других заведений запрещается после 23:00 и до 07:00. При этом разрешалась деятельность заведений в новогоднюю ночь до 01:00.

За тепло заплатим больше. Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах электроэнергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании в четверг пересмотрела тарифы на производство тепловой энергии для населения, бюджетных и религиозных организаций и других потребителей на 2021 год 23 ТЭЦ и когенерационных установок.

Укрпочта «протягивает руку, чтобы не протянуть ноги». Руководство “Укрпочты” внесло предложение Пенсионному фонду и Министерству социальной политики продолжить действие текущего договора на доставку пенсий по тем же тарифам еще на два месяца – январь и февраль 2021-го. Таким образом, пенсионеры смогут получить выплаты, а все стороны будут иметь два месяца на выработку системного решения. Со слов главы госоператора, «это как раз тот вариант, при котором “Укрпочта” может протянуть руку, чтобы потом не протянуть ноги».

По материалам Finance.UA
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