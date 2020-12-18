Ресторанам разрешили работать всю новогоднюю ночь

Правительство внесло изменения в постановление о карантине, позволив ресторанам и кафе работать в ночь на 1 января до 7 утра.

“Внести изменение в пункт 2 постановления Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 №1236 Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, заменив в подпункте 12 цифру и слова до 1 часа цифрой и словами “до 7 часов”, – говорится в сообщении.

Отметим, согласно предыдущему постановлению, с 19 декабря работа ресторанов, кафе, баров и других заведений запрещается после 23:00 и до 07:00. При этом разрешалась деятельность заведений в новогоднюю ночь до 01:00.

Справка Finance.ua:

Кабинет министров решил ввести в Украине новый локдаун с целью сдерживания распространения коронавируса с 8 по 24 января 2021 года включительно.