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Ресторанам разрешили работать всю новогоднюю ночь

Ресторанам разрешили работать всю новогоднюю ночь

Правительство внесло изменения в постановление о карантине, позволив ресторанам и кафе работать в ночь на 1 января до 7 утра.

“Внести изменение в пункт 2 постановления Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 №1236 Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, заменив в подпункте 12 цифру и слова до 1 часа цифрой и словами “до 7 часов”, – говорится в сообщении.

Отметим, согласно предыдущему постановлению, с 19 декабря работа ресторанов, кафе, баров и других заведений запрещается после 23:00 и до 07:00. При этом разрешалась деятельность заведений в новогоднюю ночь до 01:00.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет министров решил ввести в Украине новый локдаун с целью сдерживания распространения коронавируса с 8 по 24 января 2021 года включительно.
  • Более половины украинцев поддерживают январский локдаун. За зимний локдаун высказались 56% респондентов, не довольны его введением 41%. Работу президента в период пандемии не одобряют 60%.
По материалам Корреспондент.net
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