Ресторанам разрешили работать всю новогоднюю ночь

Правительство внесло изменения в постановление о карантине, позволив ресторанам и кафе работать в ночь на 1 января до 7 утра.
“Внести изменение в пункт 2 постановления Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 №1236 Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, заменив в подпункте 12 цифру и слова до 1 часа цифрой и словами “до 7 часов”, – говорится в сообщении.
Отметим, согласно предыдущему постановлению, с 19 декабря работа ресторанов, кафе, баров и других заведений запрещается после 23:00 и до 07:00. При этом разрешалась деятельность заведений в новогоднюю ночь до 01:00.
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