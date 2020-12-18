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В Украине кампания по вакцинации от COVID-19 пройдет в 5 этапов - Степанов

В Украине кампания по вакцинации от COVID-19 пройдет в 5 этапов - Степанов

В Украине кампания по вакцинации населения от COVID-19 в 2021-2022 годах будет проходить в 5 этапов.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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“Кампания по вакцинации от коронавирусной болезни в 2021-2022 годах будет проводиться в 5 этапов. Первый – предусматривает вакцинацию с критическим риском инфицирования по развитию COVID-19 и тех, которые выполняют критическую функцию соответствия на пандемию коронавирусной болезни COVID-19 – это прежде всего медицинские работники, работающие в стационарах, оказывающих помощь больным COVID-19.., это также наши военнослужащие, которые находятся в зоне проведения операции Объединенных сил. На этом этапе мы планируем охватить около 355 тысяч человек. Второй этап вакцинации с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и тех, кто оказывает медицинские услуги – это люди в группе риска находятся по возрасту, а также медицинские работники, другие граждане. Плановый охват около 2,3 млн человек”, – отметил он.

По его словам, третий этап – это вакцинация людей с высоким риском инфицирования COVID-19, а также те, которые выполняют функцию по поддержанию безопасности и жизнедеятельности страны.

“Плановый охват около 7,2 млн человек. Четвертый – это вакцинация людей с повышенным риском инфицирования и развития COVID-19 и тех, которые выполняют функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства, плановый охвата около 11 млн человек. Пятый этап – вакцинация других категорий населения, которые не входят в число приоритетных групп: люди моложе 59 лет, не имеющие сопутствующих заболеваний. Этот этап запланирован после выполнения предыдущих этапов в условиях широкого доступа к вакцинам от коронавирусной болезни и в случае полного ресурсного обеспечения. Плановый охват около 19 млн человек”, – добавил Степанов.

Министр также отметил, что будут созданы мобильные бригады по иммунизации.

“Иммунизация будет проводиться на базе существующих кабинетов и пунктов прививок. По состоянию на декабрь 2020 года в Украине есть в наличии 11 346 пунктов прививок. Кроме того, будут созданы мобильные бригады по иммунизации при условии обеспечения всеми необходимыми средствами для проведения вакцинации. Такие бригады во всех регионах способны делать до 190 тысяч прививок за неделю… Также планируется создание временных центров вакцинации по примеру некоторых стран европейского союза, таких как Италия и Германия”, – подытожил он.

По материалам УНН
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