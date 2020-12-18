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Зеленский подписал закон об ответственности за недостоверное декларирование

Зеленский подписал закон об ответственности за недостоверное декларирование

Президент подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и неподачу декларации.

Об этом сообщает Офис Президента.

“Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и неподачу субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления» № 1074-ІХ”, – говорится в сообщении.

Закон возвращает ответственность за декларирование недостоверной информации и за неподачу субъектом декларирования декларации, которая была отменена решением Конституционного Суда Украины. Соответствующие изменения вносятся в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и Закон Украины «О предотвращении коррупции».

Подписанный документ устраняет пробелы в законодательстве, возникшие в связи с решением Конституционного Суда Украины от 27 октября 2020 года, и обеспечивает возможности привлечения к уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и за неподачу субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада 4 декабря поддержала законопроект №4460-д. Он предусматривает возобновление ответственности за ложное декларирование.
  • Верховная Рада 15 декабря приняла за основу и в целом законопроект №4470 о возобновлении полноценной работы Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК).
  • Ежегодно чиновники подают около миллиона деклараций. За 4 года количество людей, подающих декларации, уменьшилось на 20%.

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По материалам Finance.UA
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