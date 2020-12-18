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Украинские туроператоры начали публиковать свои цены в гривне

Украинские туроператоры начали публиковать свои цены в гривне

Крупнейшие туроператоры Украины выполнили рекомендации Антимонопольного комитета и перевели цены на свои услуги в гривну вместо валютных расчетов по «внутреннему курсу».

Об этом сообщил председатель Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий в Facebook.

«Все 10 крупнейших туроператоров Украины перевели свои цены на отдых в гривны и, соответственно, изменили данные о турах на своих сайтах. Теперь не будет никакого „собственного курса валют“ — который не соответствует ни одному официальному курсу. Все по-честному», — написал он.

Отныне вы не увидите на сайтах туроператоров цены в валюте, курс которой никому не известен до момента расчета за тур, как это было раньше. Теперь все цены понятны заранее.

Речь идет о следующих компаниях: Пегас Туристик (Pegas Touristik), Тез Тур (Tez Tour), Джоин Ап (Join UP!), Коралл Тревел (Coral Travel), Тревел Профешнл Групп (TPG), Анекс Тур (Anex Tour), ТТВК (TUI), Музенидис тревел Украина (Mouzenidis Travel), Компас Украины (Kompas Touroperator), Альф (Alf).

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По материалам Finance.UA
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