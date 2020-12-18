Украинские туроператоры начали публиковать свои цены в гривне

Крупнейшие туроператоры Украины выполнили рекомендации Антимонопольного комитета и перевели цены на свои услуги в гривну вместо валютных расчетов по «внутреннему курсу».
Об этом сообщил председатель Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий в Facebook.
«Все 10 крупнейших туроператоров Украины перевели свои цены на отдых в гривны и, соответственно, изменили данные о турах на своих сайтах. Теперь не будет никакого „собственного курса валют“ — который не соответствует ни одному официальному курсу. Все по-честному», — написал он.
Отныне вы не увидите на сайтах туроператоров цены в валюте, курс которой никому не известен до момента расчета за тур, как это было раньше. Теперь все цены понятны заранее.
Речь идет о следующих компаниях: Пегас Туристик (Pegas Touristik), Тез Тур (Tez Tour), Джоин Ап (Join UP!), Коралл Тревел (Coral Travel), Тревел Профешнл Групп (TPG), Анекс Тур (Anex Tour), ТТВК (TUI), Музенидис тревел Украина (Mouzenidis Travel), Компас Украины (Kompas Touroperator), Альф (Alf).
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на Youtube-канале Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кабмин установил стоимость проезда по платным автодорогамВчера, 20:00 - 1734 13
Новая "доступная ипотека": кому дадут кредит под низкие процентыВчера, 13:00 - 4421 10
"Укрпочту" оштрафовали на 1,5 млн за несвоевременную выплату пенсийВчера, 11:14 - 466 9
МАУ запустит рейс из Киева в КиевВчера, 16:44 - 2366 7
В "Слуге народа" назвали ключевые законы 2020 годаВчера, 21:00 - 439 5
Поставщик газа отказался обслуживать клиентов: что делать5 ч. назад - 5781 2
Новая "доступная ипотека": кому дадут кредит под низкие процентыВчера, 13:00 - 4421 10
Мобильные операторы повышают тарифыВчера, 15:00 - 3902 1
МАУ запустит рейс из Киева в КиевВчера, 16:44 - 2366 7
В Киеве взорвали отделение ПриватБанка2 ч. назад - 2061
Китай запустил ракету Long March 8 с пятью спутникамиПозавчера, 12:10 - 223
"Укрзализныця" показала обновленные пассажирские вагоны (фото)18.12.2020, 12:10 - 2557 2
В Израиле предложили необычный способ борьбы с коронавирусом15.12.2020, 12:10 - 3843 2
Великобритания начала массовую вакцинацию против COVID-19 (фото)08.12.2020, 16:10 - 1933 2
Американцы создали автомобиль с солнечной зарядкой (видео)07.12.2020, 12:17 - 2065