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Укрпочта согласилась доставлять пенсии по старым тарифам

Укрпочта согласилась доставлять пенсии по старым тарифам

Руководство “Укрпочты” внесло предложение Пенсионному фонду и Министерству социальной политики продолжить действие текущего договора на доставку пенсий по тем же тарифам еще на два месяца – январь и февраль 2021-го.

Об этом в Facebook сообщил глава государственного оператора Игорь Смелянский.

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По его словам, таким образом, пенсионеры смогут получить выплаты, а все стороны будут иметь два месяца на выработку системного решения, которое уже также предложила “Укрпочта”.

“Мне кажется, это как раз тот вариант, при котором “Укрпочта” может протянуть руку, чтобы потом не протянуть ноги. В настоящий момент наши предложения отрабатываются коллегами, и мы с нетерпением ждем их решения”, – отметил Смелянский.

Также он выразил надежду, что вместе с подписанием дополнительного соглашения Пенсионный фонд публично заявит о том, что на период карантина пенсионеры смогут дистанционно переходить из банков в “Укрпочту”. Это позволит не приезжать лично и не подвергаться опасности.

ЭЦП (электронная цифровая подпись, – ред.) в селе не работает. Это не “забаганка”, это норма закона, которая должна выполняться ПФУ, чтобы защитить здоровье наших граждан”, – добавил руководитель госкомпании.

По материалам УБР
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