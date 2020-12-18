"Укрпочту" оштрафовали на 1,5 млн за несвоевременную выплату пенсий

Пенсионный фонд Украины наложил штраф в размере около 1,5 миллиона гривен за несвоевременную выплату пенсий в селах Тернопольской области.

Об этом сообщил генеральный директор “Укрпочты” Игорь Смелянский в Facebook, передает сайт “Сегодня”.

При этом Смелянский утверждает, что штраф компания получила за то, что выплатила пенсии раньше установленного срока.

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“Пенсионный фонд Украины наложил на “Укрпочту” штраф почти 1,5 млн грн за то, что мы, внимание, на день раньше (из-за переноса выходных на День Независимости) выплатили пенсии в селах Тернопольской области”, – написал он.

Согласно выложенным фото решения Пенсионного фонда, компанию обвинили в нарушении договора, поскольку дата выплаты пенсий не совпадала с датой в ведомостях.

Смелянский отметил, что “Укрпочта” намерена обжаловать штраф в суде.