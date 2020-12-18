"Укрпочту" оштрафовали на 1,5 млн за несвоевременную выплату пенсий

Пенсионный фонд Украины наложил штраф в размере около 1,5 миллиона гривен за несвоевременную выплату пенсий в селах Тернопольской области.
Об этом сообщил генеральный директор “Укрпочты” Игорь Смелянский в Facebook, передает сайт “Сегодня”.
При этом Смелянский утверждает, что штраф компания получила за то, что выплатила пенсии раньше установленного срока.
Читайте также: Укрпочта обратилась в правоохранительные органы и Киберполицию Украины для расследования мошеннической рассылки
“Пенсионный фонд Украины наложил на “Укрпочту” штраф почти 1,5 млн грн за то, что мы, внимание, на день раньше (из-за переноса выходных на День Независимости) выплатили пенсии в селах Тернопольской области”, – написал он.
Согласно выложенным фото решения Пенсионного фонда, компанию обвинили в нарушении договора, поскольку дата выплаты пенсий не совпадала с датой в ведомостях.
Смелянский отметил, что “Укрпочта” намерена обжаловать штраф в суде.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский рассказал, что будет следующим шагом "Большой стройки"Вчера, 11:12 - 2627 13
Dragon Capital покупает банк у депутата НовинскогоВчера, 16:47 - 1749 4
"Датагруп" покупает 100% акций оператора VoliaВчера, 15:45 - 1442 4
Минцифры запустило платформу с данными об украинской IT-экосистемеВчера, 15:36 - 404 3
Украинцы назвали приемлемый размер пенсииВчера, 17:00 - 4761 1
Как молодым семьям получить беспроцентный кредит на строительство жилья (инфографика)Вчера, 16:09 - 3250 1
Зеленский рассказал, что будет следующим шагом "Большой стройки"Вчера, 11:12 - 2627 13
Dragon Capital покупает банк у депутата НовинскогоВчера, 16:47 - 1749 4
Популярный мировой автопроизводитель находится на грани банкротстваВчера, 19:46 - 1661
Китай запустил ракету Long March 8 с пятью спутникамиВчера, 12:10 - 136
"Укрзализныця" показала обновленные пассажирские вагоны (фото)18.12.2020, 12:10 - 2334
В Израиле предложили необычный способ борьбы с коронавирусом15.12.2020, 12:10 - 3603 2
Великобритания начала массовую вакцинацию против COVID-19 (фото)08.12.2020, 16:10 - 1862 2
Американцы создали автомобиль с солнечной зарядкой (видео)07.12.2020, 12:17 - 1998