Ипотечная ставка будет снижена: НБУ вводит новые правила финмониторинга

Уже в ближайшее время процентная ставка по ипотечным кредитам в Украине может снизиться. Этому поспособствуют изменения в правилах мониторинга финансового состояния заемщика, которые на ближайшее время анонсировал глава Нацбанка Кирилл Шевченко.
Об этом он сообщил 17 декабря во время круглого стола.
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НБУ перед выдачей ипотечного кредита разрешит учитывать доходы членов семьи заемщика-физлица. Кроме того, глава регулятора пообещал отмену требования для банков осматривать жилищную ипотеку в случае ее страховки.
Как объяснила в комментарии UBR.ua исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Коробкова, сейчас банки тратят существенные ресурсы на мониторинг залогового имущества, что отражается на стоимости кредита.
Упрощение процедуры мониторинга в части отмены требования по осмотру жилья может положительно повлиять на процентную ставку в сторону ее уменьшения.
“В этом случае главное условие – чтобы надлежаще работали страховые инструменты”, – добавила Коробкова.
На данный момент ставка, в зависимости от банка, а также от того, покупается ли жилье на вторичном или на первичном рынке, находится в диапазоне от 14% до 24%, при первом взносе – от 20-40%.
Елена Коробкова также отметила, что разрешение на учет доходов членов семьи при оценке финсостояния заемщика положительно скажется на доступе к ресурсу.
Дело в том, что сейчас, с учетом медленного восстановления реальных доходов граждан, значительная часть потенциальных клиентов банков не в состоянии удовлетворить установленные требования к их финансовому состоянию только из расчета собственного дохода физлица.
Особенно положительный эффект это нововведение возымеет на доступ к ресурсу семьям, считают банкиры.
“Клиенты, которые обращаются по долгосрочным кредитам, как правило, находятся в браке и совокупные доходы семьи позволяли бы им качественно обслуживать кредитную задолженность, что сделало бы ипотечные кредиты более доступными”, – заметила Коробкова, впрочем, добавив, что это правило будет применимо только в том случае, если банки будут иметь возможность достоверно проверить доходы из государственных баз и реестров.
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