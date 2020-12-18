Новая "доступная ипотека": кому дадут кредит под низкие проценты

В правительстве обещают, что уже с 2021 года ипотека будет под 7%. Однако требования к получателям таких кредитов будут очень высоки.

Об этом пишет сайт “Сегодня”.

По словам заместителя министра финансов Василия Шкуракова, низкая ставка должна действовать в течение всего срока кредита – до 20 лет. Чтобы заинтересовать в участии коммерческие банки, правительство планирует с помощью акционерного общества выдавать им ссуды под 5%. То есть маржа банкиров составит не менее 2%. При этом деньги возьмут не непосредственно из госбюджета, а заработают и дадут банкам займы под низкую ставку.

Портрет заемщика, которому с высокой вероятностью дадут ипотеку без дополнительного залога и с минимальным первым взносом:

возраст 30-50 лет;

семья с детьми;

работают оба родителя (с белой зарплатой);

кредитный платеж – больше половины (а лучше трети) совокупного дохода семьи;

кредитная история без невыплаченных займов или просроченных платежей.

Читайте также: Стоимость жилья в Украине за год выросла на 5-10% – НБУ

Банкиры уверяют, что дают займы всем, кто докажет свою платежеспособность. Но из-за карантинных ограничений могут отказать работникам сферы развлечений, гостинично-ресторанного и туристического бизнеса.

Сколько стоит ипотека сейчас

Как бы то ни было, в 2020 году ипотека существенно подешевела. Банки-лидеры по ипотечному кредитованию синхронно уменьшили проценты. Два банка из лидеров по выдаче ипотечных кредитов фиксируют ставку на весь срок кредитования (до 20 лет) на уровне 13%. Для бюджетников и медиков у госбанков есть скидка – их ставка равна 10%, но фиксируется всего на пять лет. Поэтому если процентные ставки вырастут, ипотека тоже подорожает.

Следует обратить внимание и на комиссии. В одних банках они разовые, в других – ежегодные. Поэтому задекларированные 10% с учетом дополнительных платежей могут превратиться, например, на 12%. Чтобы разобраться во всех нюансах, нужно заранее внимательно прочитать ипотечный договор и приложения к нему. При этом важно убедиться, чтобы за досрочное погашение кредита не было никаких санкций.

Отдельная история – кредитование еще строящейся недвижимости. Банкиры считают такие договоры сверхрисковыми, поэтому открывают под них отдельные программы. Кредиты по ним выдаются с более высокими процентами.

Существуют и партнерские предложения, когда часть ставки погашает застройщик. Банки крайне тщательно проверяют объект, под который дают деньги. Поэтому в перечне аккредитованных – только денежные компании с отличным бэкграундом. Побочный эффект – квадратные метры становятся ощутимо дороже.

В других случаях кредиторы видят два риска, рассказывает президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе:

объект превратится в долгострой и заемщик перестанет платить;

из-за отсутствия права собственности, банк не сможет забрать недвижимость за долги.

“Важный вопрос – доверие банков к строительным компаниям. Потому что на вторичном рынке вопросов не возникает, когда объект введен в эксплуатацию, банк легко финансирует. На первичном рынке рисков значительно больше, и изъять у имущество у человека невозможно, потому что нет объекта собственности”, – говорит Парцхаладзе.