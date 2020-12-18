День финансов: антикризисные меры от НБУ, следующий шаг "Большой стройки", челлендж #добіса2020

Вторник, 22 декабря. Почему Finance.ua побил тарелки (и советует сделать это вам), что ждет НБУ в 2021, каким Зеленский видит следующий шаг “Большой стройки”.

Антикризисные меры для поддержки банков. НБУ утвердил комплекс антикризисных мер по поддержке банковского сектора и экономики на время введенных карантинных мер. Так, банкам рекомендовано реструктуризировать кредиты заемщиков, также разрешено не распространять отдельные признаки дефолта по кредитам.

BankID и е-гривна. Продолжение следует… В 2021 году Нацбанк будет работать над развитием системы BankID. Масштабной трансформацией последующих лет станет внедрение в Украине открытого банкинга, что предполагает открытие банками своих API, к которым смогут подключаться компании, предоставляющие платежные услуги. Также ведется работа над проектом по выпуску электронной гривны.

Отметим, в декабре Верховная Рада приняла за основу законопроект №3637 “О виртуальных активах”. Документ вызвал немало дискуссий и различных мифов. Минцифры развенчало наиболее распространенные из них.

Кроме того, в планах Нацбанка уменьшить долларизацию банковского сектора. В Украине балансы банков пока остаются в значительной степени долларизированными. Из-за девальвации гривны валютная составляющая в депозитах и валовых кредитах достигает более 40%, что создает системные риски. Поэтому НБУ уже применяет ряд инструментов и механизмов, чтобы снизить долларизацию экономики.

Приемлемый уровень пенсии для украинцев. По данным опроса Research & Branding Group, среднее значение приемлемого для украинцев уровня пенсии составляет 11 359 гривен. Это в 3,3 раза превышает зафиксированный ПФ средний уровень пенсии в октябре 2020 г. Интересно, что минимальное значение пенсии украинцы указали – 2 тыс. гривен, а максимальное – 70 тыс. гривен.

Жилищный кодекс и беспроцентный кредит. Молодые семьи и одинокие молодые граждане могут взять льготный долгосрочный кредит на строительство или реконструкцию жилья. Жилищный кодекс определяет 6 основных категорий людей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В продолжение темы о кредитах. 💰 На Finance.ua вышел обновленный рейтинг микрофинансовых организаций Украины. Этот рейтинг отображает качество обслуживания компаний, выдающих онлайн-кредиты на карту. Мы сравнили компании и определили, у кого этот процесс организован лучше, чем у других.

Что будет следующим шагом “Большой стройки”. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что ремонт и создание новых дорог должны продолжаться. По его мнению, инфраструктуры в стране не было. Точнее, она была, но за нее было очень стыдно. Следующим шагом в этой сфере будут инвестиции, концессии и так далее.

А помните свои планы и мечты на 2020 год? А потом все в один момент вжууух и полетело к чертям. Ощущение, будто год какой-то бракованный, не исчезло до сих пор. Поэтому мы решили ударить по 2020 со всей силы. Буквально. Так родился челлендж #добіса2020 и особая тарелка, в которую мы вложили каждую минуту плохих новостей и событий, которых было реально много в 2020. Взяли и разбили ее.

Хотите так же? Добавляйте свои краш-видео с хэштегом #Добіса2020 в социальных сетях, а также отвечайте на вопросы «Верю не верю» и выигрывайте нашу особенную тарелку.