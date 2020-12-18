Как молодым семьям получить беспроцентный кредит на строительство жилья (инфографика)

Молодые семьи украинцев и одинокие молодые граждане могут взять льготный долгосрочный кредит на строительство (реконструкцию) жилья.
Кто имеет право получить кредит. Льготное кредитование строительства жилья для молодежи регулируется Постановлением КМУ № 584 от 29 мая 2001 г., которым утвержден соответствующий порядок. Этот порядок определяет следующие целевые категории граждан:
Другим ключевым требованием, которому должны соответствовать эти категории людей, – они должны нуждаться в улучшении жилищных условий. Жилищный кодекс определяет 6 основных категорий людей, нуждающихся в улучшении жилищных условий:
Условия предоставления кредита. Кредит предоставляется сроком до 30 лет, но не более чем до момента достижения старшим из супругов пенсионного возраста. При этом потенциальный получатель должен состоять на учете лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и подтвердить свою платежеспособность. Кроме того, необходимо внести на личный счет в банке первый взнос в размере 6% от общей стоимости строительства двумя частями: не менее половины суммы – на момент заключения кредитного договора, остаток – во время окончательных расчетов в течение 10 дней после получения в бюро технической инвентаризации технического паспорта.
Размер кредита в денежном эквиваленте не может превышать опосредованную стоимость строительства одного квадратного метра жилья в регионе, умноженную на соответствующую квадратуру, и расходы на страхование.
Выплачивать кредит заемщик, который строит жилье, обязан начать не позднее 15 месяцев после первого перечисления средств со своего счета на строительство. Проценты при этом начисляются с момента заключения договора. Уплачивать взносы заемщик обязан ежеквартально.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский рассказал, что будет следующим шагом "Большой стройки"6 ч. назад - 1411 10
СМИ узнали цену вакцины Pfizer для ЕвросоюзаВчера, 16:19 - 2029 8
Гарантированную сумму вкладов надо поднимать из-за инфляции - НБУВчера, 21:00 - 1504 6
Tesla введет ежемесячную предоплату на автопилотВчера, 13:22 - 1002 5
Гарантированную сумму вкладов надо поднимать из-за инфляции - НБУВчера, 21:00 - 1504 6
Украинские полицейские получили первые автомобили-фантомы (фото)Вчера, 17:45 - 1458 2
Зеленский рассказал, что будет следующим шагом "Большой стройки"6 ч. назад - 1411 10
На сайте Нафтогаза отныне можно мониторить цены на газ в Украине и Европе8 ч. назад - 1074
Bugatti выпустила бриллиантовые часы по цене суперкара McLaren (фото)16 ч. назад - 1047
Китай запустил ракету Long March 8 с пятью спутниками5 ч. назад - 68
"Укрзализныця" показала обновленные пассажирские вагоны (фото)18.12.2020, 12:10 - 2202
В Израиле предложили необычный способ борьбы с коронавирусом15.12.2020, 12:10 - 3443 2
Великобритания начала массовую вакцинацию против COVID-19 (фото)08.12.2020, 16:10 - 1823 2
Американцы создали автомобиль с солнечной зарядкой (видео)07.12.2020, 12:17 - 1955