Как молодым семьям получить беспроцентный кредит на строительство жилья (инфографика)

Молодые семьи украинцев и одинокие молодые граждане могут взять льготный долгосрочный кредит на строительство (реконструкцию) жилья.

Кто имеет право получить кредит. Льготное кредитование строительства жилья для молодежи регулируется Постановлением КМУ № 584 от 29 мая 2001 г., которым утвержден соответствующий порядок. Этот порядок определяет следующие целевые категории граждан:

семья, в которой муж и жена в возрасте до 35 лет;

неполная семья, в которой мать (отец) в возрасте до 35 лет имеет несовершеннолетних детей (ребенка);

одинокие молодые граждане в возрасте до 35 лет;

молодые ученые, супруги или семья, в которых по крайней мере один человек является молодым ученым.

Другим ключевым требованием, которому должны соответствовать эти категории людей, – они должны нуждаться в улучшении жилищных условий. Жилищный кодекс определяет 6 основных категорий людей, нуждающихся в улучшении жилищных условий:

обеспечены жилой площадью меньше 13,65 кв. м на человека;

проживающие в помещении, не отвечающем установленным санитарным и техническим требованиям;

которые болеют тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний и поэтому нуждаются в отселении;

проживающие по договору поднайма жилого помещения в домах государственного или общественного жилищного фонда или по договору найма жилого помещения в домах жилищно-строительных кооперативов;

проживающих длительное время по договору найма (аренды) в домах (квартирах), принадлежащих гражданам на праве частной собственности;

проживающих в общежитиях.

Условия предоставления кредита. Кредит предоставляется сроком до 30 лет, но не более чем до момента достижения старшим из супругов пенсионного возраста. При этом потенциальный получатель должен состоять на учете лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и подтвердить свою платежеспособность. Кроме того, необходимо внести на личный счет в банке первый взнос в размере 6% от общей стоимости строительства двумя частями: не менее половины суммы – на момент заключения кредитного договора, остаток – во время окончательных расчетов в течение 10 дней после получения в бюро технической инвентаризации технического паспорта.

Размер кредита в денежном эквиваленте не может превышать опосредованную стоимость строительства одного квадратного метра жилья в регионе, умноженную на соответствующую квадратуру, и расходы на страхование.

Выплачивать кредит заемщик, который строит жилье, обязан начать не позднее 15 месяцев после первого перечисления средств со своего счета на строительство. Проценты при этом начисляются с момента заключения договора. Уплачивать взносы заемщик обязан ежеквартально.