Украинцы назвали приемлемый размер пенсии

Среднее значение приемлемого для украинцев уровня пенсии составляет 11 359 гривен. Это в 3,3 раза превышает зафиксированный Пенсионным фондом Украины средний уровень пенсии в октябре 2020 года.
Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.
Результаты опроса:
Следует отметить, что по сравнению с ноябрем прошлого года представления украинцев об уровне приемлемой пенсии выросли несущественно (примерно на 3%) – с 11,0 тыс. гривен в 2019 году до 11,4 тыс. гривен в 2020 году.
Инфографика: Research & Branding Group
Результаты анализа показывают, что на представления украинцев относительно приемлемого для них уровня пенсии в определенной степени влияют такие социально-демографические характеристики, как пол, возраст, местность и регион проживания:
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский рассказал, что будет следующим шагом "Большой стройки"6 ч. назад - 1411 10
СМИ узнали цену вакцины Pfizer для ЕвросоюзаВчера, 16:19 - 2029 8
Гарантированную сумму вкладов надо поднимать из-за инфляции - НБУВчера, 21:00 - 1504 6
Tesla введет ежемесячную предоплату на автопилотВчера, 13:22 - 1002 5
Гарантированную сумму вкладов надо поднимать из-за инфляции - НБУВчера, 21:00 - 1504 6
Украинские полицейские получили первые автомобили-фантомы (фото)Вчера, 17:45 - 1458 2
Зеленский рассказал, что будет следующим шагом "Большой стройки"6 ч. назад - 1411 10
На сайте Нафтогаза отныне можно мониторить цены на газ в Украине и Европе8 ч. назад - 1074
Bugatti выпустила бриллиантовые часы по цене суперкара McLaren (фото)16 ч. назад - 1047
Китай запустил ракету Long March 8 с пятью спутниками5 ч. назад - 68
"Укрзализныця" показала обновленные пассажирские вагоны (фото)18.12.2020, 12:10 - 2202
В Израиле предложили необычный способ борьбы с коронавирусом15.12.2020, 12:10 - 3443 2
Великобритания начала массовую вакцинацию против COVID-19 (фото)08.12.2020, 16:10 - 1823 2
Американцы создали автомобиль с солнечной зарядкой (видео)07.12.2020, 12:17 - 1955