Украинцы назвали приемлемый размер пенсии

Среднее значение приемлемого для украинцев уровня пенсии составляет 11 359 гривен. Это в 3,3 раза превышает зафиксированный Пенсионным фондом Украины средний уровень пенсии в октябре 2020 года.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

Результаты опроса:

минимальное значение пенсии, зафиксированное в ответах, составляет 2 тыс. гривен;

максимальное достигает 70 тыс. гривен (разница в 35 раз);

чаще всего значения приемлемого уровня пенсии сосредоточены в двух интервалах: от 3,5 до 7,0 тыс. гривен и от 7,0 до 10,5 тыс. гривен;

в целом по выборке среднее значение приемлемого для украинцев уровня пенсии составляет 11 359 гривен, что в 3,3 раза превышает зафиксированный Пенсионным фондом Украины средний уровень пенсии в октябре 2020 г.

Следует отметить, что по сравнению с ноябрем прошлого года представления украинцев об уровне приемлемой пенсии выросли несущественно (примерно на 3%) – с 11,0 тыс. гривен в 2019 году до 11,4 тыс. гривен в 2020 году.



Инфографика: Research & Branding Group

Результаты анализа показывают, что на представления украинцев относительно приемлемого для них уровня пенсии в определенной степени влияют такие социально-демографические характеристики, как пол, возраст, местность и регион проживания:

для мужчин характерно декларирование более высокого размера приемлемой пенсии, чем для женщин (в среднем, соответственно, 12,1 тыс. и 10,8 тыс. гривен);

с увеличением возраста украинцев, как правило, снижается и размер пенсии, который они считают приемлемым. Так, у лиц пенсионного возраста средний уровень приемлемой пенсии составил 11,2 тыс. гривен, а у лиц в возрасте 30-39 лет – 13,3 тыс. гривен;

в зависимости от типа населенного пункта наиболее высокий средний уровень приемлемой пенсии зафиксирован у жителей областных центров (12,7 тыс. гривен), а самый низкий – среди жителей сельской местности (9,5 тыс. гривен);

в разрезе регионов выделяются жители восточных областей, которые назвали самый высокий уровень приемлемых пенсионных выплат — 14,1 тыс. гривен. В остальных регионах значение колебалось в пределах от 10,5 тыс. до 11,0 тыс. гривен.

Справка Finance.ua:

Второй уровень пенсионной системы – накопительный – необходим Украине. Благодаря ему состоится “детенизация” заработков и за 20-25 лет с начала работы можно будет накопить себе на пенсию.

Перерасчет пенсионных выплат в Украине откладывается до марта 2021 года.

Министерство социальной политики подало правительству законопроект, который позволит проиндексировать пенсионные выплаты военнослужащим, чернобыльцам и другим категориям граждан.

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