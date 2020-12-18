Развитие BankID и электронная гривна: НБУ работает над цифровизацией банков

Национальный банк Украины работает над цифровизацией финансовых услуг и рассчитывает на быстрый прогресс в этом направлении. В частности, в 2021 году Нацбанк будет работать над развитием системы BankID.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка в FACEBOOK.
Как сообщается, Нацбанк обновляет украинское платежное законодательство, модернизирует систему электронных платежей с режимом работы 24/7, обеспечивает развитие удаленной идентификации. Также ведется работа над проектом по выпуску электронной гривны.
Сейчас в Украине открывать банковские счета и предоставлять финансовые услуги можно удаленно. И НБУ будет работать над совершенствованием этих моделей. Кроме того, заместитель главы НБУ Алексей Шабан добавил, что в планах на 2021 год значится развитие системы BankID НБУ.
“Это действительно востребованная система удаленной идентификации, к которой уже присоединились 24 банка-идентификаторы. Они покрывают 93% пользователей платежных карт в Украине”, – сказал Шабан.
Масштабной трансформацией последующих лет станет внедрение в Украине открытого банкинга (законопроект об имплементации PSD2 в Украине), что предполагает открытие банками своих API, к которым смогут подключаться компании, предоставляющие платежные услуги.
Шабан добавил, что кроме открытого банкинга, обновленное законодательство создаст и другие возможности. В частности:
“Модель цифрового банка, который фокусируется на бесконтактных технологиях и cashless, больше не является прихотью. Это – требование времени и клиентов”, – сказал Шабан.
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