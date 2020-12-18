Развитие BankID и электронная гривна: НБУ работает над цифровизацией банков

Национальный банк Украины работает над цифровизацией финансовых услуг и рассчитывает на быстрый прогресс в этом направлении. В частности, в 2021 году Нацбанк будет работать над развитием системы BankID.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка в FACEBOOK.

Как сообщается, Нацбанк обновляет украинское платежное законодательство, модернизирует систему электронных платежей с режимом работы 24/7, обеспечивает развитие удаленной идентификации. Также ведется работа над проектом по выпуску электронной гривны.

Сейчас в Украине открывать банковские счета и предоставлять финансовые услуги можно удаленно. И НБУ будет работать над совершенствованием этих моделей. Кроме того, заместитель главы НБУ Алексей Шабан добавил, что в планах на 2021 год значится развитие системы BankID НБУ.

“Это действительно востребованная система удаленной идентификации, к которой уже присоединились 24 банка-идентификаторы. Они покрывают 93% пользователей платежных карт в Украине”, – сказал Шабан.

Масштабной трансформацией последующих лет станет внедрение в Украине открытого банкинга (законопроект об имплементации PSD2 в Украине), что предполагает открытие банками своих API, к которым смогут подключаться компании, предоставляющие платежные услуги.

Шабан добавил, что кроме открытого банкинга, обновленное законодательство создаст и другие возможности. В частности:

расширится перечень платежных услуг (вместо одной услуги по переводу средств, которая существует сегодня, появится семь финансовых и две нефинансовые услуги);

появятся новые типы участников рынка;

предоставлять услуги по переводу средств можно будет без участия в платежной системе;

небанковские участники платежного рынка смогут открывать платежные счета и даже выпускать платежные карты.

“Модель цифрового банка, который фокусируется на бесконтактных технологиях и cashless, больше не является прихотью. Это – требование времени и клиентов”, – сказал Шабан.

Справка Finance.ua:

Национальный банк Украины внес изменения в “Положение об электронных деньгах в Украине”. Они серьезно меняют правила обращения электронных денег.

Одно из главных новшеств – введение обязательной идентификации и верификации пользователей. То есть теперь больше не будет ни анонимных электронных кошельков, ни анонимных денежных переводов.

В Национальном банке Украины раздумывают над тем, зачем украинцам пользоваться электронной гривной, а не привычной картой или наличными.

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