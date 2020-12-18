0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 105 0

Развитие BankID и электронная гривна: НБУ работает над цифровизацией банков

Развитие BankID и электронная гривна: НБУ работает над цифровизацией банков

Национальный банк Украины работает над цифровизацией финансовых услуг и рассчитывает на быстрый прогресс в этом направлении. В частности, в 2021 году Нацбанк будет работать над развитием системы BankID.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка в FACEBOOK.

Как сообщается, Нацбанк обновляет украинское платежное законодательство, модернизирует систему электронных платежей с режимом работы 24/7, обеспечивает развитие удаленной идентификации. Также ведется работа над проектом по выпуску электронной гривны.

Сейчас в Украине открывать банковские счета и предоставлять финансовые услуги можно удаленно. И НБУ будет работать над совершенствованием этих моделей. Кроме того, заместитель главы НБУ Алексей Шабан добавил, что в планах на 2021 год значится развитие системы BankID НБУ.

“Это действительно востребованная система удаленной идентификации, к которой уже присоединились 24 банка-идентификаторы. Они покрывают 93% пользователей платежных карт в Украине”, – сказал Шабан.

Масштабной трансформацией последующих лет станет внедрение в Украине открытого банкинга (законопроект об имплементации PSD2 в Украине), что предполагает открытие банками своих API, к которым смогут подключаться компании, предоставляющие платежные услуги.

Шабан добавил, что кроме открытого банкинга, обновленное законодательство создаст и другие возможности. В частности:

  • расширится перечень платежных услуг (вместо одной услуги по переводу средств, которая существует сегодня, появится семь финансовых и две нефинансовые услуги);
  • появятся новые типы участников рынка;
  • предоставлять услуги по переводу средств можно будет без участия в платежной системе;
  • небанковские участники платежного рынка смогут открывать платежные счета и даже выпускать платежные карты.

“Модель цифрового банка, который фокусируется на бесконтактных технологиях и cashless, больше не является прихотью. Это – требование времени и клиентов”, – сказал Шабан.

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк Украины внес изменения в “Положение об электронных деньгах в Украине”. Они серьезно меняют правила обращения электронных денег.
  • Одно из главных новшеств – введение обязательной идентификации и верификации пользователей. То есть теперь больше не будет ни анонимных электронных кошельков, ни анонимных денежных переводов.
  • В Национальном банке Украины раздумывают над тем, зачем украинцам пользоваться электронной гривной, а не привычной картой или наличными.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты Личные финансы
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.