Нацбанк хочет уменьшить долларизацию банковского сектора

Банки в Украине будут работать по новой Стратегии макропруденциальной политики, предусматривающей снижение долларизации банковского сектора и может сказаться на ставках валютных депозитов и кредитов в валюте.
Об этом сообщили в Национальном банке Украины после одобрения документа.
Прежняя Стратегия макропруденциальной политики, обнародованная в конце 2018 года, фокусировалась исключительно на банковском секторе. Однако учитывая сплит и расширение полномочий, Нацбанк обновил стратегию, включив в нее и регулирование небанковских учреждений, при этом уточнив и требования к банковскому сектору. В Нацбанке рассказали, что это будет способствовать устойчивому экономическому росту.
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К рискам в Нацбанке отнесли долларизацию банковского сектора.
“В Украине балансы банков пока остаются в значительной степени долларизированными. Это обусловлено двумя основными причинами. Во-первых, из-за регулярных всплесков инфляции гривна постоянно теряла покупательную способность. Поэтому население держит значительную часть сбережений в иностранной валюте. Во-вторых, обильное внешнее фондирование банков способствовало стремительному росту валютного кредитного портфеля. В результате кризиса 2014-2016 гг. доли валютных активов и пассивов снизились из-за оттока валютных депозитов и межбанковских кредитов, конвертации валютного фондирования в капитал и значительной реструктуризации валютных кредитов с переводом в гривну”, – пояснили в НБУ текущую ситуацию.
Там уточнили, что из-за девальвации гривны валютная составляющая в депозитах и валовых кредитах достигает более 40%, что создает системные риски.
НБУ уже применяет ряд инструментов и механизмов, чтобы снизить долларизацию экономики. Например, запрет валютных кредитов для домохозяйств, который ввели в 2009 году на неопределенный срок и отменять пока не планируют. Также НБУ уже изменил нормы резервирования, снизив их до 0% в гривне и одновременно повысив до 10% в иностранных валютах. Кроме того, повышены нормы резервирования по валютным депозитам.
Однако регулятор рассматривает возможность применения и других механизмов. В частности, речь идет о таких инструментах:
Вместе с тем, банки будут подводить к тому, чтобы они держали большую часть средств в высоколиквидных активах, а клиентам предлагали выбирать депозиты на длительный срок. НБУ опасается того, что более 55% совокупных обязательств банков в гривне являются средствами до востребования, что повышает риск ликвидности. Поэтому НБУ может прибегать к введению более жестких требований к внутренним практикам управления ликвидностью банков, говорится в документе.
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