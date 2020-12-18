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Законопроект «О виртуальных активах»: Минцифры назвало мифы и истинные намерения Правительства

Законопроект «О виртуальных активах»: Минцифры назвало мифы и истинные намерения Правительства

В декабре Верховная Рада приняла за основу законопроект №3637 “О виртуальных активах”. Документ вызвал немало дискуссий и различных мифов. Минцифры развенчало наиболее распространенные из них.

Миф 1: Нормативно-правовые изменения открывают новые «схемы» для государства. На самом деле зарегистрированные поставщики услуг, связанных с оборотом криптовалют (криптообменники, биржи), будут идентифицировать и изолировать чистую криптовалюту от той, которая была задействована в денежных потоках с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими преступлениями. Практика отслеживания происхождения криптоактивов вытеснит недобросовестных игроков с регулируемого рынка виртуальных активов. Оборот криптовалюты вне легальной среды подпадает под открытое нарушение закона.

Миф 2: Государство заставит криптокомпании платить большие налоги. НЕТ, законопроект “О виртуальных активах” позволит легализовать рынок ВА, который сейчас работает полностью в серой зоне. От создания одной из наиболее благоприятных сред для бизнеса в сфере виртуальных активов Украины выигрывают все – пользователи и участники рынка будут иметь юридическую защиту, компании – привлекать иностранные инвестиции, а государство получит дополнительные поступления в бюджет за счет налогов.

Также Минцифры разрабатывает проект изменений в Налоговый кодекс, предусматривающий более лояльное налогообложение участников рынка ВА (отсутствие НДС, уменьшение ставки налога с прибыли, полученной от деятельности на рынке ВА).

Миф 3: Украина рискует стать государством, легализовавшим теневые активы со всего мира, несмотря на международные ограничения и требования. В результате имидж государства на геополитической арене значительно ухудшится. На самом деле существуют требования 15-й Рекомендации FATF для рынка виртуальных активов, которые были учтены при разработке нового Закона № 361-IX. Чтобы нормы, заложенные в нем, работали, необходимо, чтобы поставщики услуг, связанных с оборотом виртуальных активов, действовали в правовом поле, был создан реестр и было возможно применение к ним AML норм. Поэтому необходимо принятие Закона Украины “О виртуальных активах”. Без такого Закона рынок продолжит работать в серую, результатом чего будет внесение Украины в черный список стран FATF.

Законопроект никак не ослабляет текущий порядок мониторинга. Напротив, принятый Закон Украины “О виртуальных активах” создаст правовое поле для применения норм Закона № 361-IX. Без принятого закона “О виртуальных активах” нормы Закона № 361-IX, касающиеся виртуальных активов, не смогут быть применены, поскольку без базового закона в правовом поле виртуальные активы не будут существовать.

По материалам Finance.UA
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