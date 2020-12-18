Нацбанк принял комплекс антикризисных мер по поддержке банков и их заемщиков

Национальный банк утвердил комплекс антикризисных мер по поддержке банковского сектора и экономики на время введенных ограничительных мер, в том числе усиленного карантина с 8 до 24 января 2021 года.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Банкам с 22 декабря рекомендовано реструктуризировать кредиты заемщиков, у которых есть финансовые трудности от введения ограничительных мер и которые не в состоянии обслуживать кредиты.
Кредитным учреждениям разрешено не распространять отдельные признаки дефолта по кредитам которые будут реструктуризированы:
Реструктуризация должна смягчить влияние кризиса на финансовое состояние заемщиков и не создавать рисков потери банками капитала. Она не должна ухудшать условия для заемщика и приводить к повышению эффективной процентной ставки. В НБУ отметили, что банки не должны устанавливать комиссии за реструктуризацию. А саму реструктуризацию рекомендуется проводить дистанционно.
Для ее проведения заемщики – юридические лица должны предоставить подтверждение фактов снижения доходов или остановки работы. Банки смогут применять к среднему и крупному бизнесу индивидуальный подход при реструктуризации с учетом отчетности и перспектив восстановления, к физическим лицам – оценку на портфельной основе (кроме ипотечного и автокредитования).
Банкам также разрешено:
Банкам разрешено не применять отдельные признаки дефолта, если реструктуризация задолженности производителей “зеленой” электроэнергии будет проведена до 30 апреля 2021 года (ранее – до 28 февраля).
Банки вправе определить и установить в стратегии управления проблемными активами целевой уровень неработающих кредитов на 2021 год с учетом ожидаемых экономических последствий карантина и ограничений в краткосрочном периоде.
В части разработки и предоставления банками планов возобновления деятельности банкам разрешено:
Банкам и небанковским финучреждениям разрешено отправлять документы по электронной почте с наложением квалифицированной электронной подписи.
Указанное постановление дополняет перечень действий Национального банка, которые были введены ранее для поддержания банковской системы на время ограничений, связанных с распространением COVID-19.
Продолжает действовать норма, что в июне 2021 года к банкам и банковским группам не применяются меры воздействия за нарушение требований к показателям капитала, ликвидности, кредитного риска. Это решение действует, только если нарушения возникли из-за негативного воздействия карантина, а банки или банковские группы не допускают нарушений нормативов достаточности капитала и нормативов ликвидности. Эта льгота не распространяется на банки, которые провели распределение прибыли за 2019 год, выплатив дивиденды.
В марте 2020 года введение буферов капитала было приостановлено из-за развертывания коронакризиса. Национальный банк впоследствии определится с графиком активации этих буферов.
Проведение всех видов плановых выездных инспекционных проверок приостановлено на период до последнего календарного дня месяца, в котором завершается действие карантина.
Национальный банк отсрочил на два года начало введения нормы по учету в структуре высоколиквидных активов в иностранной валюте (для расчета норматива ликвидности LCR) не более 80% остатков на корреспондентских счетах в иностранных банках с рейтингом не ниже инвестиционного класса.
Банкам предоставлено больше времени для очистки баланса от активов, не используемых в ходе ведения банковской деятельности: объекты жилой и коммерческой недвижимости, которые банки получили на баланс в процессе взыскания залогового имущества по кредитам.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Шмыгаль рассказал о повышении зарплат украинским медикам: будут, как в ЕвропеВчера, 11:02 - 3497 15
Украина не входит в список стран, которые первыми получат вакцину - ЗеленскийВчера, 12:47 - 973 10
Зеленский хочет добиться безвизового режима с СШАВчера, 13:00 - 2152 8
"Чтобы там были определенные преференции для того, чтобы зашел бизнес" - Зеленский о свободной экономической зоне на ДонбассеВчера, 09:45 - 622 6
Tesla введет ежемесячную предоплату на автопилотВчера, 13:22 - 788 3
Кого заставят вернуть "карантинные" 8 тысяч гривенВчера, 14:04 - 17381 3
Курс доллара может возрасти из-за рекордных расходов бюджета - НБУВчера, 15:01 - 3600
Шмыгаль рассказал о повышении зарплат украинским медикам: будут, как в ЕвропеВчера, 11:02 - 3497 15
Зеленский хочет добиться безвизового режима с СШАВчера, 13:00 - 2152 8
Что ждать от курса на этой неделе?Вчера, 11:59 - 1496
"Укрзализныця" показала обновленные пассажирские вагоны (фото)18.12.2020, 12:10 - 2115
В Израиле предложили необычный способ борьбы с коронавирусом15.12.2020, 12:10 - 3353 2
Великобритания начала массовую вакцинацию против COVID-19 (фото)08.12.2020, 16:10 - 1783 3
Американцы создали автомобиль с солнечной зарядкой (видео)07.12.2020, 12:17 - 1931
Сингапур первым в мире одобрил продажу выращенного в лаборатории мяса (фото)05.12.2020, 11:00 - 2708 1