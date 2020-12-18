Нацбанк принял комплекс антикризисных мер по поддержке банков и их заемщиков

Национальный банк утвердил комплекс антикризисных мер по поддержке банковского сектора и экономики на время введенных ограничительных мер, в том числе усиленного карантина с 8 до 24 января 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Банкам с 22 декабря рекомендовано реструктуризировать кредиты заемщиков, у которых есть финансовые трудности от введения ограничительных мер и которые не в состоянии обслуживать кредиты.

Кредитным учреждениям разрешено не распространять отдельные признаки дефолта по кредитам которые будут реструктуризированы:

до 30 апреля 2021 года (включительно) для должников – физических лиц;

до 31 мая 2021 года (включительно) – для должников – юридических лиц.

Реструктуризация должна смягчить влияние кризиса на финансовое состояние заемщиков и не создавать рисков потери банками капитала. Она не должна ухудшать условия для заемщика и приводить к повышению эффективной процентной ставки. В НБУ отметили, что банки не должны устанавливать комиссии за реструктуризацию. А саму реструктуризацию рекомендуется проводить дистанционно.

Для ее проведения заемщики – юридические лица должны предоставить подтверждение фактов снижения доходов или остановки работы. Банки смогут применять к среднему и крупному бизнесу индивидуальный подход при реструктуризации с учетом отчетности и перспектив восстановления, к физическим лицам – оценку на портфельной основе (кроме ипотечного и автокредитования).

Банкам также разрешено:

не ухудшать класс заемщика с учетом информации из кредитного реестра – до 29 апреля 2021 года;

не проводить переоценку и проверку состояния залогового имущества – до 30 марта 2021 года;

не учитывать при оценке должников-бюджетных учреждений выполнение показателей бюджета за 2020 и 2021 годы – до 4 января 2023 года.

Банкам разрешено не применять отдельные признаки дефолта, если реструктуризация задолженности производителей “зеленой” электроэнергии будет проведена до 30 апреля 2021 года (ранее – до 28 февраля).

Банки вправе определить и установить в стратегии управления проблемными активами целевой уровень неработающих кредитов на 2021 год с учетом ожидаемых экономических последствий карантина и ограничений в краткосрочном периоде.

В части разработки и предоставления банками планов возобновления деятельности банкам разрешено:

проводить стресс-тестирование с применением только одного стресс-сценария, который должен предусматривать длительный негативный экономический эффект от пандемии;

предоставить планы возобновления деятельности в тестовом режиме не позднее 1 марта 2021 года;

не включать в планы возобновления деятельности перечень критических функций.

Банкам и небанковским финучреждениям разрешено отправлять документы по электронной почте с наложением квалифицированной электронной подписи.

Указанное постановление дополняет перечень действий Национального банка, которые были введены ранее для поддержания банковской системы на время ограничений, связанных с распространением COVID-19.

Продолжает действовать норма, что в июне 2021 года к банкам и банковским группам не применяются меры воздействия за нарушение требований к показателям капитала, ликвидности, кредитного риска. Это решение действует, только если нарушения возникли из-за негативного воздействия карантина, а банки или банковские группы не допускают нарушений нормативов достаточности капитала и нормативов ликвидности. Эта льгота не распространяется на банки, которые провели распределение прибыли за 2019 год, выплатив дивиденды.

В марте 2020 года введение буферов капитала было приостановлено из-за развертывания коронакризиса. Национальный банк впоследствии определится с графиком активации этих буферов.

Проведение всех видов плановых выездных инспекционных проверок приостановлено на период до последнего календарного дня месяца, в котором завершается действие карантина.

Национальный банк отсрочил на два года начало введения нормы по учету в структуре высоколиквидных активов в иностранной валюте (для расчета норматива ликвидности LCR) не более 80% остатков на корреспондентских счетах в иностранных банках с рейтингом не ниже инвестиционного класса.

Банкам предоставлено больше времени для очистки баланса от активов, не используемых в ходе ведения банковской деятельности: объекты жилой и коммерческой недвижимости, которые банки получили на баланс в процессе взыскания залогового имущества по кредитам.

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