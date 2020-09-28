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День финансов, 1 октября: - «старые» банкноты и цены от «Киевгорстроя», + новые тарифы от ПриватБанка и обновленный рейтинг МФО

День финансов, 1 октября: - «старые» банкноты и цены от «Киевгорстроя», + новые тарифы от ПриватБанка и обновленный рейтинг МФО

Первый день октября вместе с собой принес такие новости:

Скажем «прощай» некоторым банкнотам. С сегодняшнего дня монетами номиналом 25 копеек и банкнотами старых образцов до 2003 года нельзя будет расплатиться. Их пока можно обменять в банке. В НБУ сообщают, что в обращении остается шесть номиналов монет и шесть номиналов банкнот.

Ипотека, пожалуйста, не сдерживайся. В НБУ рассказали, что сдерживает массовую ипотеку в Украине. Отмечается, что значительное количество банков, которые раньше занимались ипотекой, сейчас вообще не выходят на рынок. Все это – из-за высоких рисков. При усилении прозрачности рынка недвижимости, снижении рисков для кредиторов, а также дальнейшем снижении стоимости ипотеки в Украине станет возможным доступное ипотечное кредитование.

Вместе с тем в Украине уже сейчас постоянно растет количество онлайн кредитов «до зарплаты». И это не удивительно, взять такой кредит онлайн – это быстро и удобно. Но этот рынок очень стремительно меняется. Поэтому мы каждые 3 месяца обновляем рейтинг микрофинансовых организаций.

В этот раз сравнили 53 компании и определили, у кого процесс выдачи кредитов организован лучше, чем у других. Вот обновленный рейтинг:

Обновленный рейтинг микрофинансовых организаций Украины 🏆

Новые тарифы у ПриватБанка. Банк с 1 октября снижает тарифы для предпринимателей и юрлиц за прием наличных в терминалах самообслуживания и отменяет тарифы на послеоперационное обслуживание. Тарифы за внесение выручки на счет через терминалы самообслуживания снижаются с 7 до 5 грн независимо от суммы зачисления. Тариф за внесение наличных через кассу банка установлен на уровне 20 грн, также независимо от суммы зачисления.

Тарифы для жилья с электрообогревом. С 1 октября также начинает действовать льготный тариф для жителей Киева, которые пользуются электроотоплением. Тариф будет актуален до 30 апреля 2021 года. С 1 мая по 30 сентября владельцы квартир с электроотоплением будут платить по такому базовому тарифу: потребление до 100 кВт·ч в месяц – 0,9 грн/ кВт·ч; после превышения этого объема – 1,68 грн за кВт·ч.

Водителей обязали ездить с включенными фарами за городом. С 1 октября по 1 мая водители всех транспортных средств за пределами городов обязаны ездить с включенными фарами даже в светлое время суток. Можете, конечно, и не ездить, но помните – в случае несоблюдения этого правила представители патрульной полиции могут сделать устное предупреждение или выписать штраф от 425 до 510 грн.

«Киевгорстрой» повышает цены. Строительная компания объявила о повышении цен за квадратный метр в своих жилищных комплексах с 1 октября. Как отметили в компании, повышение цен происходит в связи с изменением этапов строительства. Для «рассрочников» цена также вырастет, но позже, с 10 октября.

Куда «катится» гривна? В новом видео на YouTube-канале Finance.ua финансовый аналитик Алексей Козырев отвечает на актуальные вопросы: что происходит по ситуации пары евро-доллар, стоит ли инвестировать в золото сейчас, и что будет влиять на курс валют в период с 1 по 7 октября?

По материалам Finance.UA
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