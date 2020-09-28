ПриватБанк изменил тарифы для бизнеса

ПриватБанк с 1 октября снижает тарифы для предпринимателей и юридических лиц за прием наличных в терминалах самообслуживания и отменяет тарифы на послеоперационное обслуживание.
С 1 октября 2020 года тарифы за внесение выручки на счет через терминалы самообслуживания снижаются с 7 до 5 грн независимо от суммы зачисления.
Тариф за внесение наличных через кассу банка установлен на уровне 20 грн, также независимо от суммы зачисления.
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