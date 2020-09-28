С 1 октября "старые" банкноты гривны становятся недействительными (инфографика)

С 1 октября 2020 года украинцы не смогут использовать при расчетах наличными монеты номиналом 25 копеек и банкноты старых образцов до 2003 года.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
Что это значит? Эти денежные знаки перестанут быть платежными средствами и будут изъяты из наличного обращения. С этой даты все магазины, рестораны, заведения сферы обслуживания не будут принимать их при наличных расчетах за товары и услуги. Остатки таких монет и банкнот до 16 октября 2020 года они должны сдать в кассы банков Украины для зачисления на их расчетные счета.
В обращении останется шесть номиналов монет и шесть номиналов банкнот, что соответствует международной практике. Это повысит защиту и качество денег и сделает наличные расчеты комфортными.
Что делать, если есть “старые” банкноты или монеты номиналом 25 копеек? Украинцы в течение следующих трех лет смогут без ограничений бесплатно обменять их на платежные оборотные монеты и банкноты.
Где менять?
Инфографика: НБУ
О банкнотах 1 и 2 гривны и монете 1 гривна старого образца. Банкноты номиналом 1 и 2 гривны образцов 2003-2007 и оборотные монеты номиналом 1 гривна старого образца, изготовленные до 2018 года (золотистого цвета) остаются действительным платежным средством. Ими можно продолжать рассчитываться, их не нужно специально обменивать.
В то же время банкноты больше не будут возвращаться в наличное обращение, а будут изыматься банками и передаваться в Национальный банк (для утилизации). Постепенно в наличном обращении их будет становиться все меньше, а их место займут соответствующие “серебристые” оборотные монеты номиналом 1 и 2 гривны образца 2018 года выпуска.
В наличном обращении пока оставаться:
Все субъекты хозяйствования или банковские учреждения обязаны принимать их к расчетам или для зачисления на счета.
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