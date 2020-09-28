С 1 октября "старые" банкноты гривны становятся недействительными (инфографика)

С 1 октября 2020 года украинцы не смогут использовать при расчетах наличными монеты номиналом 25 копеек и банкноты старых образцов до 2003 года.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Что это значит? Эти денежные знаки перестанут быть платежными средствами и будут изъяты из наличного обращения. С этой даты все магазины, рестораны, заведения сферы обслуживания не будут принимать их при наличных расчетах за товары и услуги. Остатки таких монет и банкнот до 16 октября 2020 года они должны сдать в кассы банков Украины для зачисления на их расчетные счета.

В обращении останется шесть номиналов монет и шесть номиналов банкнот, что соответствует международной практике. Это повысит защиту и качество денег и сделает наличные расчеты комфортными.

Что делать, если есть “старые” банкноты или монеты номиналом 25 копеек? Украинцы в течение следующих трех лет смогут без ограничений бесплатно обменять их на платежные оборотные монеты и банкноты.

Где менять?

во всех отделениях украинских банков – в течение первого года с даты изъятия их из обращения, до 30 сентября 2021 года включительно;

в Национальном банке и уполномоченных банках (АО “Ощадбанк”, АО КБ “ПриватБанк”, АО “Райффайзен Банк Аваль”, АО “ ПУМБ ”) – в течение трех лет с даты изъятия их из обращения, до 30 сентября 2023 года включительно.



Инфографика: НБУ

О банкнотах 1 и 2 гривны и монете 1 гривна старого образца. Банкноты номиналом 1 и 2 гривны образцов 2003-2007 и оборотные монеты номиналом 1 гривна старого образца, изготовленные до 2018 года (золотистого цвета) остаются действительным платежным средством. Ими можно продолжать рассчитываться, их не нужно специально обменивать.

В то же время банкноты больше не будут возвращаться в наличное обращение, а будут изыматься банками и передаваться в Национальный банк (для утилизации). Постепенно в наличном обращении их будет становиться все меньше, а их место займут соответствующие “серебристые” оборотные монеты номиналом 1 и 2 гривны образца 2018 года выпуска.

Справка Finance.ua:

В наличном обращении пока оставаться:

разменные монеты номиналами 10 и 50 копеек;

оборотные монеты номиналом 1 гривна старого образца и номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2018 года;

банкноты номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен образцов 2003-2019 годов.

Все субъекты хозяйствования или банковские учреждения обязаны принимать их к расчетам или для зачисления на счета.