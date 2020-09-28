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Киевгорстрой с 1 октября поднимает цены на квартиры

Киевгорстрой с 1 октября поднимает цены на квартиры

Строительная компания “Киевгорстрой” объявила о повышении цен за квадратный метр в своих жилищных комплексах с 1 октября. Об этом сообщается на сайте застройщика.

Уточняется, что повышение цен происходит в связи с изменением этапов строительства.

Также повышаются цены за квадратный метр для тех, кто купил жилье в строящихся комплексах в рассрочку.

Застройщик уведомляет, что для “рассрочников” цена также вырастет, но позже, с 10 октября. До этого еще можно внести оплату согласно той цене, которая была указана в договоре, а с 10 октября все оплаты и погашения будут рассчитываться исходя из новых цен застройщика.

Киевгорстрой – частное акционерное общество, которое на 80% принадлежит Киеву. Это крупнейший застройщик столицы, на балансе которого находится 40 ЖК, в том числе доставшиеся в наследство от практически обанкротившегося Укрбуда, – это более половины строящихся в Киеве жилых домов.

Стоимость квартир пересчитают по курсу 30-31 грн/$. Цены пойдут вверх уже осенью.

По материалам УБР
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