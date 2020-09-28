0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 106 0

С 1 октября нужно ездить с включенными фарами за городом

С 1 октября нужно ездить с включенными фарами за городом

С 1 октября водители всех транспортных средств за пределами городов обязаны ездить с включенными фарами даже в светлое время суток.

Соответствующая норма прописана в Правилах дорожного движения Украины. Согласно правилам, с 1 октября по 1 мая все механические транспортные средства вне населенных пунктов должны двигаться с включенными дневными ходовыми огнями, а в случае их отсутствия – использовать ближний свет фар.

Это обеспечивает дополнительное обозначение авто в условиях недостаточной видимости в осенне-зимний период.

В случае несоблюдения этого правила представители патрульной полиции могут сделать устное предупреждение или выписать штраф от 425 до 510 грн, ссылаясь на ч. 2 ст. 122 (нарушение правил пользования внешними осветительными приборами) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Стоит отметить, что существуют прецеденты, когда суд признавал такие штрафы незаконными. Правозащитники отмечают, что в ст. 125 КУоАП предусмотрено отсутствие штрафа за невключенные фары за городом в осенне-зимний период.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.