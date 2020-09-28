С 1 октября нужно ездить с включенными фарами за городом

С 1 октября водители всех транспортных средств за пределами городов обязаны ездить с включенными фарами даже в светлое время суток.

Соответствующая норма прописана в Правилах дорожного движения Украины. Согласно правилам, с 1 октября по 1 мая все механические транспортные средства вне населенных пунктов должны двигаться с включенными дневными ходовыми огнями, а в случае их отсутствия – использовать ближний свет фар.

Это обеспечивает дополнительное обозначение авто в условиях недостаточной видимости в осенне-зимний период.

В случае несоблюдения этого правила представители патрульной полиции могут сделать устное предупреждение или выписать штраф от 425 до 510 грн, ссылаясь на ч. 2 ст. 122 (нарушение правил пользования внешними осветительными приборами) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Стоит отметить, что существуют прецеденты, когда суд признавал такие штрафы незаконными. Правозащитники отмечают, что в ст. 125 КУоАП предусмотрено отсутствие штрафа за невключенные фары за городом в осенне-зимний период.