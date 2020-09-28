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Нацбанк назвал условия для массовой доступной ипотеки

Нацбанк назвал условия для массовой доступной ипотеки

Что сдерживает массовую ипотеку в Украине и как ее наладить – об этом говорили во время круглого стола, посвященного перспективам ипотечного кредитования.

Об этом говорится на сайте НБУ.

Кто работает на рынке. На сегодня очень мало банков работают на этом рынке: всего 7 учреждений сконцентрировали 97% объемов новой ипотеки.

Три четверти новых ипотечных кредитов – кредиты на приобретение жилья на вторичном рынке, с первичным рынком банки работают не так охотно. В то же время значительное количество банков, которые раньше занимались ипотекой, сейчас вообще не выходят на рынок. Все это – из-за высоких рисков.

Что нужно сделать. Чтобы ускорить появление в Украине массовой доступной ипотеки, в первую очередь нужно навести порядок на рынке первичной недвижимости, в том числе в части прозрачности застройщиков, а также урегулировать процесс финансирования строек.

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Единый эффективный механизм инвестирования должен гарантировать получение инвестором готового жилья или же возврат средств. Учитывая, что застройщики так же, как и банки аккумулируют значительные объемы средств населения, к ним должны быть установлены такие же жесткие требования, которые бы обеспечили их надежность.

“Друга сторона в вопросе массвой ипотеки – это спрос на нее, важной составляющей которого является цена кредита. На начало года средняя ставка по ипотеке была 19%, сейчас она составляет около 13%”, – отмечают в НБУ.

Условия. При усилении прозрачности рынка недвижимости, снижении рисков для кредиторов, а также дальнейшем снижении стоимости ипотеки в Украине станет возможным массовое доступное ипотечное кредитование.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет министров определил порядок освобождения от уплаты пенсионного сбора при покупке жилья.
  • Аналитический центр dom.ria провел исследование относительно изменений в ценах на квартиры в киевских новостройках за III квартал 2020 года, то есть с июля по сентябрь. Статистическое исследование проведено для различных сегментов первичного жилья: эконом, бизнес, комфорт и элит-класса.

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По материалам Finance.UA
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