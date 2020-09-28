Нацбанк назвал условия для массовой доступной ипотеки

Что сдерживает массовую ипотеку в Украине и как ее наладить – об этом говорили во время круглого стола, посвященного перспективам ипотечного кредитования.
Об этом говорится на сайте НБУ.
Кто работает на рынке. На сегодня очень мало банков работают на этом рынке: всего 7 учреждений сконцентрировали 97% объемов новой ипотеки.
Три четверти новых ипотечных кредитов – кредиты на приобретение жилья на вторичном рынке, с первичным рынком банки работают не так охотно. В то же время значительное количество банков, которые раньше занимались ипотекой, сейчас вообще не выходят на рынок. Все это – из-за высоких рисков.
Что нужно сделать. Чтобы ускорить появление в Украине массовой доступной ипотеки, в первую очередь нужно навести порядок на рынке первичной недвижимости, в том числе в части прозрачности застройщиков, а также урегулировать процесс финансирования строек.
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Единый эффективный механизм инвестирования должен гарантировать получение инвестором готового жилья или же возврат средств. Учитывая, что застройщики так же, как и банки аккумулируют значительные объемы средств населения, к ним должны быть установлены такие же жесткие требования, которые бы обеспечили их надежность.
“Друга сторона в вопросе массвой ипотеки – это спрос на нее, важной составляющей которого является цена кредита. На начало года средняя ставка по ипотеке была 19%, сейчас она составляет около 13%”, – отмечают в НБУ.
Условия. При усилении прозрачности рынка недвижимости, снижении рисков для кредиторов, а также дальнейшем снижении стоимости ипотеки в Украине станет возможным массовое доступное ипотечное кредитование.
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