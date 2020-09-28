С 1 октября в столице начал действовать тариф для жилья с электрообогревом

С 1 октября начинает действовать льготный тариф для жителей Киева, которые пользуются электроотоплением. Он будет актуален до 30 апреля следующего года.

Об этом сообщила пресс-служба поставщика электроэнергии Yasno.

Тариф будет актуален до 30 апреля 2021 года.

Как начисляется:

потребление до 3000 кВт·ч электроэнергии в месяц – 0,9 грн/кВт·ч;

свыше этого показателя – 1,68 грн за кВт·ч.

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С 1 мая по 30 сентября владельцы квартир с электроотоплением обязаны платить по такому базовому тарифу:

потребление до 100 кВт·ч в месяц – 0,9 грн/ кВт·ч;

после превышения этого объема – 1,68 грн за кВт·ч.

“Дополнительно уменьшить расходы на электроэнергию в отопительный сезон можно благодаря… двузонному счетчику, с которым потребляемая с 23:00 до 7:00 электроэнергия стоит вдвое дешевле, умным розеткам.., энергосберегающей климатической технике и рациональному использованию электроэнергии”, – сказал директор компании YASNO в Киеве Виктор Мельников.

Украинцы могут оформить льготный тариф, если в доме установлены и надлежащим оформлены электроотопительные установки.

Справка Finance.ua: