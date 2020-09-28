С 1 октября в столице начал действовать тариф для жилья с электрообогревом

С 1 октября начинает действовать льготный тариф для жителей Киева, которые пользуются электроотоплением. Он будет актуален до 30 апреля следующего года.
Об этом сообщила пресс-служба поставщика электроэнергии Yasno.
Тариф будет актуален до 30 апреля 2021 года.
Как начисляется:
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С 1 мая по 30 сентября владельцы квартир с электроотоплением обязаны платить по такому базовому тарифу:
“Дополнительно уменьшить расходы на электроэнергию в отопительный сезон можно благодаря… двузонному счетчику, с которым потребляемая с 23:00 до 7:00 электроэнергия стоит вдвое дешевле, умным розеткам.., энергосберегающей климатической технике и рациональному использованию электроэнергии”, – сказал директор компании YASNO в Киеве Виктор Мельников.
Украинцы могут оформить льготный тариф, если в доме установлены и надлежащим оформлены электроотопительные установки.
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