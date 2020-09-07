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Как уменьшить электропотребление, работая из дома (инфографика)

Как уменьшить электропотребление, работая из дома (инфографика)

В период карантина большинство рабочих мест переместились из офисных помещений домой. Компьютеры, ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны работают на полную мощность и практически не выключаются.

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Как экономить электроэнергию, работая из дома:

  • Не оставляйте технику в «спящем» режиме, чтобы не тратить электроэнергию впустую. Например, мощный компьютер, работающий 3-4 часа в день, за месяц «съест» около 45 кВт•ч. Ноутбуки более экономные и обычно потребляют почти в три раза меньше электроэнергии за то же время работы.
  • Используйте «темный» режим для ваших гаджетов. Даже выбирая максимальную яркость, потребление электроэнергии будет значительно меньше. Например, просмотр видео в темном режиме на YouTube – сэкономит до 60% электроэнергии.
  • Уменьшите использование электронной почты. Откажитесь от рассылки новостей тех ресурсов, которые вы никогда не читаете. Письма, постоянно поступают разряжают устройство и вы вынуждены его чаще заряжать.
  • Не оставляйте устройство подключенным к электросети после 100% зарядки. Это может привести к перегреву и уменьшения ресурса аккумулятора и дополнительному расходу электроэнергии.
  • Используйте оригинальное зарядное устройство к каждому гаджету и подзаряжайте устройство, когда остается не более 20% заряда. Чем больше циклов заряда, тем сильнее ресурc зарядки и его эффективность снижаются. Если вам нужно быстро зарядить гаджет, лучше его не используйте в это время или переведите в режим «в самолете».

Справка Finance.ua:

  • В Раде придумали, как взыскать с украинцев долги за коммуналку. В Украине долг населения за коммунальные услуги перевалил за 29 миллиардов гривень, и это еще без учета неуплат за электричество и газ. Поэтому депутаты придумали законопроект, который призван бороться с должниками. Совсем скоро у должников из зарплаты могут начать списывать 25% на выплату задолженности или арестуют имущество.

Как сэкономить на коммуналке 2020

По материалам Finance.UA
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