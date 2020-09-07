Как уменьшить электропотребление, работая из дома (инфографика)

В период карантина большинство рабочих мест переместились из офисных помещений домой. Компьютеры, ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны работают на полную мощность и практически не выключаются.
Пишет 100realty
Как экономить электроэнергию, работая из дома:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Глобальное ослабление доллара: последствия для УкраиныВчера, 17:04 - 27178 7
Украинцы разбирают квартиры в пригороде Киева. Скоро они подорожают6 ч. назад - 1219 5
В Украине появились новые дорожные знаки: что означают и где установленыВчера, 19:23 - 31817 5
Названа лучшая валюта для хранения сбереженийВчера, 08:10 - 71313 2
Как узнать продавца-мошенника: советы от OLX3 ч. назад - 791 1
В Украине появились новые дорожные знаки: что означают и где установленыВчера, 19:23 - 31817 5
Глобальное ослабление доллара: последствия для УкраиныВчера, 17:04 - 27178 7
Opel привезет в Украину самый большой коммерческий фургон (фото)12 ч. назад - 1581
Как легально оформить права собственности на чердак или подвал8 ч. назад - 1233
Украинцы разбирают квартиры в пригороде Киева. Скоро они подорожают6 ч. назад - 1219 5
SpaceX показала взлет и посадку "с борта" ракеты Falcon 9 (видео)Позавчера, 12:10 - 282
Facebook показал первые очки дополненной реальности со звуковыми возможностями (видео)07.09.2020, 11:21 - 378
SpaceX запустила еще 60 спутников Starlink04.09.2020, 11:25 - 515 3
Прошел 15-ый успешный запуск европейской ракеты Vega с украинским двигателем (видео)03.09.2020, 16:50 - 844
Бесплатный тест на коронавирус: кто сможет не платить за анализ02.09.2020, 11:55 - 5510 3