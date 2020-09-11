День финансов, 16 сентября: новые критерии для "красных" зон, форматы проверок от НБУ, возможности е-паспорта

Среда, 16 сентября, преподнесла нам новые критерии для “красных” зон, возможности е-паспортов и подходы к проверкам НБУ.

Новые критерии для “красной зоны”. Кабинет Министров Украины изменит критерии установления “красной зоны” адаптивного карантина в регионах. Так, “красная зона” будет вводиться, если заболеваемость в регионе более чем в 5 раз превышает среднюю по Украине. К примеру, решение о закрытии школ в “красной зоне” будет приниматься государственной и региональной комиссией совместно.

Больше “Дії“для е-паспортов. Кабмин внес изменения в постановление о применении отображения в электронном виде информации, которая содержится в паспорте (в форме карты и в загранпаспорте). А это значит, что в приложения “Дія” можно будет сделать больше операций. В частности, предоставления услуг почтовой связи и проведение банковских операций.

Рост минимальных пенсий в 2021 году. Продолжаем предоставлять вам любопытные цифры с проекта госбюджета на 2021 год. На этот раз “взялись” за рост минимальных пенсий. Согласно проекту, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия), возрастет в 2021 году на 9,3% – с 1769 до 1934 грн. Первое повышение запланировано только на 1 июля, при этом пенсия вырастет на 4,8%. Больше о цифрах и датах..

Дистанционно-инспекционные проверки. НБУ планирует ввести дистанционный подход к инспекционным проверкам в банках.

Инспекторы будут находиться в помещении банка в минимальном количестве и минимальный промежуток времени для решения только тех вопросов, которые требуют проверки непосредственно на месте. Подробнее о таком формате проверок от Нацбанка.

100% «Билла-Украина» для Novus. Consul Trade House UAB (единственный участник ООО “Новус Украина”) и Rewe International AG достигли соглашения о покупке 100% доли в уставном капитале ПИИ “Билла-Украина”, которое владеет сетью супермаркетов под торговой маркой “Billa” на территории Украины. Сейчас идет финальное одобрение сделки Антимонопольным комитетом Украины.

Продление моратория на взыскание залогового жилья. Верховная Рада продлила мораторий на взыскание имущества граждан, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте. Напомним, мораторий существует с 2014 года. Кстати, (где-то в этой же галактике), правительство предлагает завершить мораторий на проверки бизнеса.

P.s. Можно всегда смотреть на огонь, курс доллара и фото с классных мероприятий. Именно для последнего мы создаем фотоотчеты. Последний получился с MFO SUMMIT 2020.

📸Событие собрало вместе представителей Нацбанка, Всеукраинской ассоциации финансовых компаний, Ассоциации участников коллекторского бизнеса Украины и даже Верховной Рады.