Правительство предлагает завершить мораторий на проверки бизнеса

Кабинет Министров Украины предлагает завершить действие моратория на проведение документальных и фактических проверок бизнеса, который был введен на период карантина.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту изменений №4101 в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений.

Что объясняется в документе:

из-за того что действие моратория установлено на достаточно большой промежуток времени, за период его действия (с 18 марта 2020 года) значительная доля субъектов хозяйствования, которые имеют риски неуплаты налогов, остаются непроверенными;

в налоговые органы поступают жалобы граждан по вопросам нарушений порядка проведения расчетов, лицензирования и неоформления трудовых отношений в различных сферах деятельности, однако контролирующие органы лишены возможности провести проверку таких субъектов хозяйствования.

Целью законопроекта является:

улучшение условий ведения бизнеса в Украине с одновременным повышением показателей Украины в международных рейтингах, а также повышение эффективности использования ресурсов экономики, в частности:

стимулирование экономической активности субъектов хозяйствования в условиях продолжающихся карантинных ограничений, направленных на предотвращение распространения на территории Украины коронавирусной болезни ( COVID -19);

-19); обеспечение сбалансированности бюджетных поступлений;

принятие мер, направленных на снижение уровня налогового долга налогоплательщиков;

устранение недостатков действующего законодательства.

Как отмечается в пояснительной записке, по состоянию на 01.05.2020 сумма налогового долга в сводный бюджет составляет 128,1 млрд грн (из них штрафные санкции – 24,7 млрд грн, пеня – 18 млрд грн).

“Такая ситуация требует принятия мер, направленных на стимулирование налогоплательщиков – должников к самостоятельному погашению сумм неуплаченных в бюджет налогов, которые приобрели статус налогового долга. С этой целью предлагается в случае полного погашения такими должниками сумм налогового долга провести списание связанных с таким долгом сумм штрафов и пени”, – поясняют авторы проекта закона.

Мораторий планируется завершить с даты вступления в силу закона (то есть с 1 января 2021 года).

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