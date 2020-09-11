Инспекционные проверки в банках будут проходить дистанционно

Национальный банк Украины планирует ввести дистанционный подход к инспекционным проверкам в банках.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

“Сегодня выездная инспекционная проверка проводится непосредственно в банке. В течение всего срока проверки группа от НБУ находится в банке, ведет коммуникацию с его работниками, принимает непосредственное участие в заседаниях коллегиальных органов. С введением дистанционного подхода проверка будет проходить преимущественно удаленно, коммуникация с банком будет максимально дистанционной”, – говорится в сообщении.

Как это будет происходить:

инспекторы будут находиться в помещении банка в минимальном количестве и минимальный промежуток времени для решения только тех вопросов, которые требуют проверки непосредственно на месте;

будет возможность удаленно обрабатывать информацию, проводить интервью и собеседования с работниками банков;

новый подход в ходе проверках позволит сократить время пребывания инспекторской группы в банке на 50%;

это значительно уменьшит нагрузку на банки, так как им не нужно будет уделять время и предоставлять помещение для проверяющих.

Директор департамента выездных проверок Денис Новиков отметил, что Национальный банк сможет начать применять дистанционный подход при проверках банков уже после возобновления плановых проверок, которые сейчас приостановлены в связи с карантином.

Он также сообщил, что для частичной реализации таких изменений на практике сегодня есть правовые основания.

Максимальное использование дистанционного подхода будет возможно только после приведения в норму двух вопросов:

предоставление инспекторам НБУ удаленного доступа к автоматизированной банковской системе для просмотра и получения данных;

банки должны начать вести электронный архив документов или, как минимум, иметь возможность сохранять документы в электронном виде.

Справка Finance.ua:

Национальный банк в 2021 году должен перечислить в госбюджет 33 млрд грн прибыли за текущий год.

В июле 2020 года украинские банки получили 4,59 млрд грн чистой прибыли, что на 19,2% меньше показателя того же периода 2019 года (5,69 млрд грн).

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫