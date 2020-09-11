Инспекционные проверки в банках будут проходить дистанционно

Национальный банк Украины планирует ввести дистанционный подход к инспекционным проверкам в банках.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
“Сегодня выездная инспекционная проверка проводится непосредственно в банке. В течение всего срока проверки группа от НБУ находится в банке, ведет коммуникацию с его работниками, принимает непосредственное участие в заседаниях коллегиальных органов. С введением дистанционного подхода проверка будет проходить преимущественно удаленно, коммуникация с банком будет максимально дистанционной”, – говорится в сообщении.
Как это будет происходить:
Директор департамента выездных проверок Денис Новиков отметил, что Национальный банк сможет начать применять дистанционный подход при проверках банков уже после возобновления плановых проверок, которые сейчас приостановлены в связи с карантином.
Он также сообщил, что для частичной реализации таких изменений на практике сегодня есть правовые основания.
Максимальное использование дистанционного подхода будет возможно только после приведения в норму двух вопросов:
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Председатель Совета НБУ объяснил рост курса доллараВчера, 13:00 - 5898 13
Верховная Рада одобрила законопроект о реформировании военкоматовВчера, 16:00 - 1923 11
В Киеве массово эвакуируют машины с улиц: нарушителям выписали штрафов на миллионВчера, 11:44 - 2132 5
Бизнесу напомнили о штрафах за отказ в расчете через терминалВчера, 08:18 - 686 4
Глава Минюста рассказал, как в Украине собираются регулировать деятельность коллекторовОколо часа назад - 74 2
Председатель Совета НБУ объяснил рост курса доллараВчера, 13:00 - 5898 13
Верховная Рада одобрила законопроект о реформировании военкоматовВчера, 16:00 - 1923 11
Дальнейшая девальвация гривны: аналитик назвал условияВчера, 21:04 - 1750 1
"Минималку" планируют устанавливать в зависимости от фактического прожиточного минимума - законопроектВчера, 20:00 - 1252
Польские следователи нашли в тайниках у экс-главы Укравтодора наличные на миллион евроВчера, 16:43 - 1101
Apple представила новый iPad і iPad Air3 ч. назад - 67
McDonald's открыл первый ресторан, работающий без подключения к электросети (фото)Позавчера, 10:20 - 2332 7
SpaceX показала взлет и посадку "с борта" ракеты Falcon 9 (видео)11.09.2020, 12:10 - 511
Facebook показал первые очки дополненной реальности со звуковыми возможностями (видео)07.09.2020, 11:21 - 455
SpaceX запустила еще 60 спутников Starlink04.09.2020, 11:25 - 579 3