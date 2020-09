Рожкова, Холод и все, все, все: как в Киеве проводили MFO SUMMIT 2020 (фотоотчет)

В прошлую среду, 9 сентября 2020 года, в Киеве состоялся MFO SUMMIT 2020.

MFO SUMMIT 2020 – ежегодное профильное, профессиональное мероприятие о бизнесе, стратегии, источниках прибыли, трендах, рисках и технологиях в микрофинансировании. Учредителями саммита являются финансовые порталы Finance.ua и “Минфин”, а также компания BankOnline.



MFO SUMMIT – лучшая платформа для обмена опытом, укрепления деловых связей.

Программа мероприятия была разделена на два потока. На первом потоке знаниями и кейсами делились гуру рынка микрокредитования. Второй же был специально организованный для вебмастеров.

На сцене основного потока собрались представители Нацбанка, Всеукраинской ассоциации финансовых компаний, Ассоциации участников коллекторского бизнеса Украины и даже Верховной Рады.

Например, Первый заместитель Председателя Правления НБУ Екатерина Рожкова открывала саммит и даже приоткрыла занавес касательно планов регулятора на судьбы МФО и коллекторов.



Екатерина Рожкова: “Мы как регулятор очень многому научились от МФО”.

С самого утра на MFO SUMMIT 2020 активно обсуждали основные тренды регулирования рынка МФО.



Панельная дискуссия с представителями всех сторон — регулятора, государства и бизнеса.

Помимо прочего на саммите были обнародованы данные исследования рынка МФО, о чем рассказала Лидия Кулыба, Head of Financial and Retail Reserch в CBR. Оказалось, что украинцы чаще всего занимают деньги на лечение, непредвиденные ситуации (к примеру, поломка авто), семейные события (свадьба, рождение ребенка), отпуск, подарки или покупку техники.



Лидия Кулыба рассказывает о том, как население воспринимает рынок МФО.

Еще одна гостья MFO summit 2020 Анна Замазеева, председатель правления «Всеукраинской ассоциации финансовых компаний», отметила, что на этапе карантина было существенное проседание рынка. Подтвердили ее утверждение и представители Первого всеукраинского бюро кредитных историй (ПВБКИ). По их данным, до середины мая некоторые банки практически приостановили кредитование, некоторые его сократили в 5-7 раз!

Гости конференции смогли узнать не только о результатах многочисленных исследований рынка микрокредитования, но и послушать о тех законодательных изменениях, которыми предлагают регулировать эту отрасль. К примеру, представитель Ассоциации участников коллекторского бизнеса Сергей Никифоров рассказал об основных изменениях в деятельности коллекторов — что можно делать по отношению к клиенту, а что нельзя.

Успех компаний тоже не остался незамеченным. Спикер саммита, а по совместительству СЕО «ШвидкоГроші» Александр Холод, поделился опытом работы компании за 10 лет роста. На примере этой компании гости узнали, какие стратегии и реформы были успешны, а какие — нет.



У «ШвидкоГроші» юбилей – 10 лет на рынке! Кому, как не ее СЕО рассказывать о взлетах и падениях компании?

Свои кейсы по поводу лояльности к клиенту рассекретил и Дмитрий Стензя, CEO MyCredit.



Дмитрий Стензя, CEO MyCredit, делится “плюшками” работы с лояльностью к клиентам.

Эксперты MFO summit 2020 также подняли тему вложений и маркетинга: Максим Параска, ССО Moneyveo, рассказал, как просто создать креативную рекламу, которую подхватят миллионы людей, а специалист по закупке трафика Денис Козак объяснил, в какой маркетинг-канал лучше всего вложить $400 000, чтобы заработать $1 000 000.

Ну и какой рынок без своих лидеров? На саммите заслуженно отметили успех best of the best по Рейтингу МФО от Finance.ua. Директор Finance.ua Сергей Виндерских вручил три награды за топовые места и лучшее обслуживание заемщиков.

Лидеры клиентоориентированного рейтинга Finance.ua по МФО Украины:

1 место – Moneyveo;

2 место – ССL oan;

oan; 3 место – CreditPlus.



Лидеры рынка получили награды. На фото: директор Finance.ua (справа) поздравляет с победой представителя Moneyveo Василия Сергеева.



Директор Finance.ua вручает награду представителю CreditPlus Ивану Подвысоцкому.

Но на этом награды не закончились. На MFO SUMMIT 2020 были определены и победители дополнительных номинаций от SalesDoubler. Награды получили:

«Выбор клиента по комплексной модели обслуживания оффлайн и онлайн» — «Швидко гроши»;

«Наиболее узнаваемый бренд» — Moneyveo;

«Прорыв года— Money4You;

«Выбор SalesDoubler» — Credit7;

«Лучший оффер для вебмастеров» — CreditPlus.



СЕО SalesDoubler Владимир Сахаров “Прорывом года” назвал компанию Money4You.

Несмотря на всю серьезность обсуждаемых тем, гости и организаторы саммита сумели создать непринужденную атмосферу. Приятный и веселый досуг гостям обеспечили профессиональный ведущий, бармен-шоу, диджей, и самый настоящий фокусник! Помимо этого, все присутствующие смогли испытать удачу в казино и взять участие в розыгрыше ценных призов от партнеров саммита.



Приятный сюрприз — самое настоящее казино с самыми (не)настоящими деньгами! 😉



Победительница главного розыгрыша, которую мы в следующем году ждем на своем новеньком электросамокате.