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На что украинцы берут деньги в МФО (исследование)

На что украинцы берут деньги в МФО (исследование)

Девятого сентября в Киеве проходил MFO summit 2020 – ежегодное профильное мероприятие о бизнесе, стратегии, источниках прибыли, трендах, рисках и технологиях в микрофинансировании.

Одним из спикеров форума выступила и Лидия Кулыба, Head of Financial and Retail Reserch в CBR. Она презентовала результаты исследования рынка микрофинансирования в Украине.

С ее слов, украинцы не доверяют рекламе МФО, потому как часто нет информации о стоимости кредита, информация непонятна, или кажется слишком привлекательной, чтобы ей поверить.

Если говорить о том, на что украинцы чаще всего берут кредиты – это деньги на лечение, непредвиденные ситуации (к примеру, поломка авто), семейные события (свадьба, рождение ребенка), отпуск, подарки, покупку техники, мелких товаров быта.

Почему люди выбирают конкретный канал для кредитования?

  • Канал воспринимается как удобный, кредиты можно быстро и легко получить.
  • Увидели рекламу, сказали родственники и знакомые.

А что с просрочкой? По МФО этот процент больше, чем по банкам, и составляет 53% за последний год. По банкам этот показатель на уровне 40%.

💡 Кстати, на Finance.ua существует специальный рейтинг микрофинансовых организаций Украины. Он отображает качество обслуживания компаний, выдающих онлайн-кредиты на карту.

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По материалам Finance.UA
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