На что украинцы берут деньги в МФО (исследование)

Девятого сентября в Киеве проходил MFO summit 2020 – ежегодное профильное мероприятие о бизнесе, стратегии, источниках прибыли, трендах, рисках и технологиях в микрофинансировании.

Одним из спикеров форума выступила и Лидия Кулыба, Head of Financial and Retail Reserch в CBR. Она презентовала результаты исследования рынка микрофинансирования в Украине.

С ее слов, украинцы не доверяют рекламе МФО, потому как часто нет информации о стоимости кредита, информация непонятна, или кажется слишком привлекательной, чтобы ей поверить.

Если говорить о том, на что украинцы чаще всего берут кредиты – это деньги на лечение, непредвиденные ситуации (к примеру, поломка авто), семейные события (свадьба, рождение ребенка), отпуск, подарки, покупку техники, мелких товаров быта.

Почему люди выбирают конкретный канал для кредитования?

Канал воспринимается как удобный, кредиты можно быстро и легко получить.

Увидели рекламу, сказали родственники и знакомые.

А что с просрочкой? По МФО этот процент больше, чем по банкам, и составляет 53% за последний год. По банкам этот показатель на уровне 40%.

💡 Кстати, на Finance.ua существует специальный рейтинг микрофинансовых организаций Украины. Он отображает качество обслуживания компаний, выдающих онлайн-кредиты на карту.