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Что происходит с рынком кредитования в посткарантинный период (инфографика)

Что происходит с рынком кредитования в посткарантинный период (инфографика)

В Киеве проходит MFO summit 2020 – ежегодное профильное мероприятие о бизнесе, стратегии, источниках прибыли, трендах, рисках и технологиях в микрофинансировании.

Одним из спикеров форума выступила Анна Замазеева, председатель правления «Всеукраинской ассоциации финансовых компаний». С ее слов, из-за карантина рынок попал в необычно сложную ситуацию.

“Когда объявили пандемию, мы все оказались в кризисе. Понятный для нас много лет бизнес стал стартапом. Мы вырабатывали новые формы, новые правила работы с людьми. Улицы опустели, оффлайн стал перед выбором выживания. В финтехе была ситуация не лучше, поскольку рухнули все прогнозы на будущее. Люди изменили траекторию и миграцию, спрос весомо упал. Выросли проблемные портфели… Но на первый план во время пандемии и сплита вышел новый тренд – защита прав потребителя”, – говорит Замазеева.

Среди прочих гостей на мероприятии присутствовали и представители Первого всеукраинского бюро кредитных историй (ПВБКИ), которые подробно рассказали и о восстановлении рынка кредитования в посткарантинный период.

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На этапе карантина было существенное проседание рынка. К примеру, кредитование по банкам сократилось в три раза. Некоторые банки практически приостановили кредитование, некоторые его сократили в 5-7 раз.

Со слов представителей ПВБКИ, такая ситуация наблюдалась до середины мая. После окончания данного периода началось постепенное восстановление. По данным ПВБКИ на сегодня показатели немного улучшились, выдачи кредитов уже находятся на докарантинном уровне.

Кого охотнее кредитуют? Банки охотно работают с теми клиентами, у которых уже были кредиты в этом банке.

МФО также продолжают кредитовать тех клиентов, которых хорошо знают. Тех, кто брал у них 5-8 кредитов. Пока этот показатель не падает, он на уровне около 80%.

Возрастные группы. В начале карантина был всплеск выдачи кредитов в возрастной группе до 29-39 лет. В этот же период была просадка по выдачам кредитов от 40 лет и выше (апрель-май).

Уровень одобрения банками кредитных заявок. Практически остается на одном и том же уровне – где-то 42-47% заявок. Он немного просел в период начало апреля и май, сейчас он восстанавливается.

По материалам Finance.UA
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