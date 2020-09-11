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Кабмин меняет критерии для "красной зоны"

Кабмин меняет критерии для "красной зоны"

Кабинет Министров Украины изменит критерии установления “красной зоны” адаптивного карантина в регионах.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Что изменится:

  • “красная зона” будет вводиться, если заболеваемость в регионе более чем в 5 раз превышает среднюю по Украине.

“Важный момент – это вопрос установления в регионе “красного уровня”. То есть это практически локдаун региона. Будет рассматриваться в случае превышения более чем в пять раз среднего по стране уровня заболеваемости COVID-19”, – отметил Шмыгаль.

Также Кабмин изменил условия разделения регионов на зоны карантина:

  • решение о “красной зоне” карантина будет приниматься совместно государственной и региональной комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в случае загруженности более 75% коек в больницах в течение 5 дней подряд, превышения среднего уровня случаев заболеваемости на 100 тысяч населения за 14 дней больше, чем в 5 раз;
  • усиление карантина в “красных зонах” также будет определяться совместным решением государственной и региональной комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС;
  • будет запрещаться посещение учебных заведений во всех зонах в случае, когда на самоизоляцию отправлено более 50% классов. Также решение о закрытии школ в “красной зоне” будет приниматься государственной и региональной комиссией совместно;
  • Относительно “оранжевой зоны”. На входе проведения мероприятия или на входе в заведение обязательно устанавливаются информационные материалы о площади и максимально возможном количестве посетителей. Исключается норма о запрете перевозки в общественном транспорте при заполненности 50% сидячих мест.

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По материалам Finance.UA
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