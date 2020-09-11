Кабмин меняет критерии для "красной зоны"

Кабинет Министров Украины изменит критерии установления “красной зоны” адаптивного карантина в регионах.
Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Что изменится:
“Важный момент – это вопрос установления в регионе “красного уровня”. То есть это практически локдаун региона. Будет рассматриваться в случае превышения более чем в пять раз среднего по стране уровня заболеваемости COVID-19”, – отметил Шмыгаль.
Также Кабмин изменил условия разделения регионов на зоны карантина:
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