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Владелец сети Novus покупает 100% «Билла-Украина»

Владелец сети Novus покупает 100% «Билла-Украина»

Rewe International AG продает 100% в капитале «Билла-Украина» владельцу сети Novus.

Consul Trade House UAB (единственный участник ООО “Новус Украина”) и Rewe International AG достигли соглашения о покупке 100% доли в уставном капитале ПИИ “Билла-Украина”, которое владеет сетью супермаркетов под торговой маркой “Billa” на территории Украины.

Сейчас идет финальное одобрение сделки Антимонопольным комитетом Украины.

Стоит отметить, что ООО «Новус Украина» и ПИИ «Билла-Украина» продолжат работать в обычном режиме, выполняя ранее достигнутые договорные обязательства перед партнерами и контрагентами для стабильности ведения бизнеса. О завершении сделки и дальнейших планах развития будет объявлено дополнительно, после получения разрешений регуляторных органов.

Справка Finance.ua:

  • NOVUS Украина – это 46 магазинов, включая франчайзинговые.
  • Общая площадь торговых комплексов составляет более 220 000 кв. м., более 5500 сотрудников и более 50 000 наименований различных категорий товаров.
  • Сеть BILLA Украина насчитывает 35 магазинов, расположенных в Киеве, Киевской области и городе Житомире.
По материалам Finance.UA
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