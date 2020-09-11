Владелец сети Novus покупает 100% «Билла-Украина»

Rewe International AG продает 100% в капитале «Билла-Украина» владельцу сети Novus.
Consul Trade House UAB (единственный участник ООО “Новус Украина”) и Rewe International AG достигли соглашения о покупке 100% доли в уставном капитале ПИИ “Билла-Украина”, которое владеет сетью супермаркетов под торговой маркой “Billa” на территории Украины.
Сейчас идет финальное одобрение сделки Антимонопольным комитетом Украины.
Стоит отметить, что ООО «Новус Украина» и ПИИ «Билла-Украина» продолжат работать в обычном режиме, выполняя ранее достигнутые договорные обязательства перед партнерами и контрагентами для стабильности ведения бизнеса. О завершении сделки и дальнейших планах развития будет объявлено дополнительно, после получения разрешений регуляторных органов.
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