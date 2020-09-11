Как будет расти минимальная пенсия в 2021 году: проект госбюджету

Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия), возрастет в 2021 году на 9,3% – с 1769 до 1934 грн. При этом инфляция запланирована на уровне 7,3%.
Об этом говорится в проекте госбюджета, обнародованном на сайте Верховной рады.
Как будут повышать минимальную пенсию в 2021:
Напомним, ранее Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании 14 сентября 2020 года утвердил проект Государственного бюджета на 2021 год. Основные показатели нового бюджета – по ссылке.
Также мы сообщали о том, что минимальная зарплата вырастет в 2021 году на 30%. Соответствующий прогноз заложен в проекте государственного бюджета на следующий год.
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