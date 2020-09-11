Как будет расти минимальная пенсия в 2021 году: проект госбюджету

Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия), возрастет в 2021 году на 9,3% – с 1769 до 1934 грн. При этом инфляция запланирована на уровне 7,3%.

Об этом говорится в проекте госбюджета, обнародованном на сайте Верховной рады.

Как будут повышать минимальную пенсию в 2021:

первое повышение запланировано на 1 июля – на 4,8% до 1 854 грн;

второе повышение произойдет 1 декабря – на 4,3% до 1934 грн.

Напомним, ранее Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании 14 сентября 2020 года утвердил проект Государственного бюджета на 2021 год. Основные показатели нового бюджета – по ссылке.

Также мы сообщали о том, что минимальная зарплата вырастет в 2021 году на 30%. Соответствующий прогноз заложен в проекте государственного бюджета на следующий год.

Справка Finance.ua:

По словам председателя комитета ВР по вопросам соцполитики Галины Третьяковой, Кабмин и Верховная Рада планируют с 2021 года ввести доплаты к пенсиям для пенсионеров в возрасте от 75 лет – подобные тем, которые в этом году были введены для пенсионеров в возрасте от 80 лет.