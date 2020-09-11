Кабмин опубликовал основные показатели проекта бюджета-2021

Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании 14 сентября 2020 года утвердил проект Государственного бюджета на 2021 год.

Об этом говорится на сайте Правительственный портал.

Основные показатели проекта государственного бюджета на 2021 год:

ВВП – 4,5 трлн грн;

Рост ВВП ожидается на уровне 4,6%;

Доходы планируются на уровне 1071 млрд грн (+92,3 млрд грн к плану 2020 года);

Расходы планируются на уровне 1350 млрд грн;

Среднемесячная зарплата – 13,6 тыс грн;

Потребительская инфляция – 7,3%;

Государственный долг к ВВП – 64,6%.

Главные цифры проекта государственного бюджета на 2021 год:

Расходы на безопасность и оборону – 267 млрд грн (+21 млрд к плану с изменениями на 2020 год):

На зарплаты военным и правоохранителям – 131 млрд (+8,3 млрд грн).

Расходы на образование – 174 млрд грн (+34 млрд к плану 2020 года):

На доплаты зарплат учителям +21,2 млрд грн (это увеличение зарплат на 30%).

Расходы на медицину – 156 млрд грн (+27,5 млрд грн):

Предполагается увеличение зарплат медиков на 30%;

На программу медицинских гарантий планируется 123,4 млрд;

На борьбу с коронавирусом – 19,4 млрд (из которых 2,6 млрд грн на вакцинацию).

Расходы на социальную защиту населения – 324 млрд грн (+7,5 млрд к плану 2020 года):

Расходы для Пенсионного фонда – 204 млрд грн.

Программа «Большая стройка» (развитие дорожной инфраструктуры) – 150 млрд грн (+20,7 млрд грн).

Рост МЗП до 6 тыс. грн с 1 января 2021 года и с 1 июля – до 6,5 тыс. грн (+41,4 млрд грн).

Программы поддержки малого и среднего бизнеса – 12 млрд грн:

на реализацию программы портфельных гарантий планируется выделить 10 млрд грн;

на компенсацию процентов по кредитам для микро- и малого предпринимательства – 2 млрд грн.

Финансовая поддержка регионов (ГФРР) – 9,4 млрд грн (+4,5 млрд к плану 2020 года).

Расходы на культуру – 7,5 млрд грн (+2,8 млрд к плану 2020 года).

Расходы на спорт – 7,4 млрд грн (увеличены в 2,7 раза к плану 2020 года).

На поддержку угольной отрасли – 4,5 млрд грн.

На поддержку аграриев – 4,2 млрд грн.

Цифровизация отраслей экономики – 2,9 млрд грн.

Закупка 100 пассажирских вагонов для железной дороги – 3,3 млрд грн.

Справка Finance.ua