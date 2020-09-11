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В 2021 году минимальная зарплата вырастет на 30%

В 2021 году минимальная зарплата вырастет на 30%

Минимальная зарплата вырастет в 2021 году на 30%. Соответствующий прогноз заложен в проекте государственного бюджета на следующий год.

Об этом говорится в презентации госбюджета, представленной в Министерстве финансов.

“Да, мы обеспечили выполнение поставленной перед нами задачи по поиску возможного увеличения минимальной заработной платы до 6 тыс. грн с 1 января и до 6 500 грн с 1 июля”, — сказал министр финансов Сергей Марченко

Запланировано двухэтапное повышение:

  • с 1 января – до 6000 гривен;
  • с 1 июля – до 6500 гривен.

Кроме того, в документе заложен рост средневзвешенного должностного оклада работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки, также на 30% – с 1 января 2021 года до 2 670 гривен, а с 1 июля 2021 года до 2 893 гривен.

В сфере образования предполагается рост зарплаты в связи с ростом минимальной зарплаты на 30%. Также планируется возобновление программы “Новая украинская школа”, программы по строительству, ремонту и реконструкции школ. Увеличение расходов на социальные стипендии. Также предусмотрены расходы в объеме 1 млрд грн на предотвращение распространения коронавируса в учебных заведениях.

Справка Finance.ua:

  • Министерство финансов Украины направило проект государственного бюджета на 2021 год на рассмотрение правительства.
  • С 1 сентября минимальная зарплата в Украине составляет 5000 гривен. Это на 277 гривен (на 5,9%) больше, чем было до этого.
  • Советник Президента по экономическим вопросам Олег Устенко развеял мифы о негативных последствиях повышения минимальной заработной платы, которыми пугают украинцев.

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По материалам Finance.UA
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