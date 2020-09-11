В 2021 году минимальная зарплата вырастет на 30%

Минимальная зарплата вырастет в 2021 году на 30%. Соответствующий прогноз заложен в проекте государственного бюджета на следующий год.
Об этом говорится в презентации госбюджета, представленной в Министерстве финансов.
“Да, мы обеспечили выполнение поставленной перед нами задачи по поиску возможного увеличения минимальной заработной платы до 6 тыс. грн с 1 января и до 6 500 грн с 1 июля”, — сказал министр финансов Сергей Марченко
Запланировано двухэтапное повышение:
Кроме того, в документе заложен рост средневзвешенного должностного оклада работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки, также на 30% – с 1 января 2021 года до 2 670 гривен, а с 1 июля 2021 года до 2 893 гривен.
В сфере образования предполагается рост зарплаты в связи с ростом минимальной зарплаты на 30%. Также планируется возобновление программы “Новая украинская школа”, программы по строительству, ремонту и реконструкции школ. Увеличение расходов на социальные стипендии. Также предусмотрены расходы в объеме 1 млрд грн на предотвращение распространения коронавируса в учебных заведениях.
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