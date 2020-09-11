Кабмин расширил возможности е-паспорта

Кабмин внес изменения в постановление о применении отображения в электронном виде информации, содержащейся в паспорте в форме карты и в загранпаспорте.

Такое решение принято во время заседания правительства 16 сентября.

В приложения “Дія” можно будет сделать больше операций.

Причина. Необходимость постановления возникла из-за того, что граждане массово сталкиваются с невозможностью использования приложения “Дія” в части торговых сетей, банков, почтовых отделений.

Постановление предусматривает возможности предоставления информации из приложения “Дія” для:

предоставления услуг почтовой связи;

проведения банковских операций;

подтверждения возраста во время приобретения пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин или табачных изделий;

предоставления услуг по медицинскому обслуживанию;

предоставления гостиничных услуг;

предоставления телекоммуникационных услуг;

предъявления по требованию уполномоченного лица во время посещения административных зданий;

предоставления административных услуг;

возврата уплаченных за товар средств.

Справка Finance.ua:

Государственная пограничная служба Украины опровергла информацию о том, что выезд за границу с 1 июня доступен по электронному паспорту в мобильном приложении «Дія».