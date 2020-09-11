0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 510 0

Кабмин расширил возможности е-паспорта

Кабмин расширил возможности е-паспорта

Кабмин внес изменения в постановление о применении отображения в электронном виде информации, содержащейся в паспорте в форме карты и в загранпаспорте.

Такое решение принято во время заседания правительства 16 сентября.

В приложения “Дія” можно будет сделать больше операций.

Причина. Необходимость постановления возникла из-за того, что граждане массово сталкиваются с невозможностью использования приложения “Дія” в части торговых сетей, банков, почтовых отделений.

Постановление предусматривает возможности предоставления информации из приложения “Дія” для:

  • предоставления услуг почтовой связи;
  • проведения банковских операций;
  • подтверждения возраста во время приобретения пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин или табачных изделий;
  • предоставления услуг по медицинскому обслуживанию;
  • предоставления гостиничных услуг;
  • предоставления телекоммуникационных услуг;
  • предъявления по требованию уполномоченного лица во время посещения административных зданий;
  • предоставления административных услуг;
  • возврата уплаченных за товар средств.

Справка Finance.ua:

  • Государственная пограничная служба Украины опровергла информацию о том, что выезд за границу с 1 июня доступен по электронному паспорту в мобильном приложении «Дія».
  • Ранее на FACEBOOK-странице портала “Дія” сообщалось, что украинцы смогут пользоваться цифровым паспортом в приложении “Дія” для подтверждения своей личности в аэропортах для внутренних перелетов.

Что такое приложение «Дія» и как им пользоваться

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.