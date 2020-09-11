Кабмин расширил возможности е-паспорта

Кабмин внес изменения в постановление о применении отображения в электронном виде информации, содержащейся в паспорте в форме карты и в загранпаспорте.
Такое решение принято во время заседания правительства 16 сентября.
В приложения “Дія” можно будет сделать больше операций.
Причина. Необходимость постановления возникла из-за того, что граждане массово сталкиваются с невозможностью использования приложения “Дія” в части торговых сетей, банков, почтовых отделений.
Постановление предусматривает возможности предоставления информации из приложения “Дія” для:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Верховная Рада одобрила законопроект о реформировании военкоматовВчера, 16:00 - 2252 15
В Раде хотят уравнять ставки акцизного налога на топливо5 ч. назад - 632 9
Бизнесу напомнили о штрафах за отказ в расчете через терминалВчера, 08:18 - 903 7
В Киеве массово эвакуируют машины с улиц: нарушителям выписали штрафов на миллионВчера, 11:44 - 2433 5
СМИ проанализировали, что происходит с депозитными ставками2 ч. назад - 698 4
Верховная Рада одобрила законопроект о реформировании военкоматовВчера, 16:00 - 2252 15
Дальнейшая девальвация гривны: аналитик назвал условияВчера, 21:04 - 1905 1
"Минималку" планируют устанавливать в зависимости от фактического прожиточного минимума - законопроектВчера, 20:00 - 1565 1
Как будет расти минимальная пенсия в 2021 году: проект госбюджету8 ч. назад - 1321
"Киевстар" поможет МФО проверять клиентов5 ч. назад - 1181 2
Apple представила новый iPad і iPad Air6 ч. назад - 117
McDonald's открыл первый ресторан, работающий без подключения к электросети (фото)Позавчера, 10:20 - 2378 8
SpaceX показала взлет и посадку "с борта" ракеты Falcon 9 (видео)11.09.2020, 12:10 - 520
Facebook показал первые очки дополненной реальности со звуковыми возможностями (видео)07.09.2020, 11:21 - 457
SpaceX запустила еще 60 спутников Starlink04.09.2020, 11:25 - 589 3