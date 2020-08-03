День финансов, 6 августа: пересчет пенсий (2 подхода), оплата штрафов ПДД со скидкой (6 вариантов), штрафы для таксистов (1 предложение)

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Четверг, 6 августа, преподнес несколько ответов.
Перерасчет пенсий. Сколько вариантов? В Украине возможны два варианта индексации пенсий, при этом повышение выплат должно учитывать рост инфляции. Об этом рассказал советник Президента по экономическим вопросам Олег Устенко.
Падение ВВП. Насколько “глубоко”? Минэкономики оценило глубину падения ВВП за полгода. Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в январе-июне 2020 года сократился на 6,5%. Это немного больше, чем падение на 5,9% за первые пять месяцев года.
Доллар vs Гривна. Какие сюрпризы ждать от валюты? Что происходит на валютном рынке, и откуда такие колебания? А также прогноз по курсу – все в одном видео от финансового эксперта Finance.ua Алексея Козырева 🤑
Аренда жилья для студентов в столице. Где выгоднее? В половине районов Киева цены на долгосрочную аренду жилья все еще ниже докарантинного уровня, подсчитали аналитики OLX Недвижимость. Так, комнаты в столице сдают даже за 3000-4500 грн в месяц. Самые выгодные районы для аренды жилья.
Ипотека в Украине. Как там обстоят дела? Общий кредитный портфель по программе доступной ипотеки в государственных и коммерческих банках менее чем за месяц достиг 75 млн грн, к концу года ожидается на уровне 3 млрд грн. К настоящему времени по указанной программе выдано более 200 кредитов на жилье, еще 400 заявок ожидают рассмотрения.
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Новые налоги для таксистов. Что предлагают? На официальном сайте МИУ опубликован документ, регламентирующий работу таксистов. В законопроекте указано, что нужно обеспечить поступления налогов и сборов от ведения деятельности по предоставлению услуг по внутренним перевозкам в такси и легковыми автомобилями на заказ в бюджеты разных уровней за получение патента (оценивается в 800 млн грн в год). Подробности.
Сокрытие номерных знаков. Какая ответственность? Водители всячески пытаются обмануть систему видеофиксации ПДД, используя разные способы: заклейки номера бумагой, замазывания грязью или корректором, нанесение на номера специальных пленок. За незаконные манипуляции с номерами на водителей ждут штрафы, а за повторное нарушение – даже общественные работы.
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