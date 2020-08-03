Минэкономики оценило глубину падения ВВП за полгода

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в январе-июне 2020 года сократился на 6,5%. Это немного больше, чем падение на 5,9% за первые пять месяцев года.

Об этом говорится в обзоре Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики.

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В министерстве оценивают падение ВВП за II квартал 2020 года к II кварталу 2019 года на уровне 11%, что несколько меньше ожидаемого ранее падения на уровне 14%.

По итогам января-мая 2020 года сокращение сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности составило 7,7% (падение на 7,3% в январе-мае 2020 года).

“Помесячная динамика видов экономической деятельности свидетельствует, что экономика прошла пик и преодолела рубеж максимально негативного эффекта от жестких противоэпидемиологических мер как внутри страны, так и за ее пределами, который больше всего ощущался в апреле-мае 2020 года. И сейчас, на фоне смягчения карантинных ограничений, постепенно начинает восстанавливаться”, – говорится в обзоре.

Как отметили в Минэкономики, в июне отдельные виды промышленной деятельности, сфера транспорта и строительная отрасль продемонстрировали замедление темпов падения, а индекс ожиданий деловой активности по сравнению с предыдущим месяцем улучшился. В то же время значительно меньшие площади уборки и ниже прошлогодней урожайность большинства сельскохозяйственных культур спровоцировали в июне значительное падение объемов производства в сельском хозяйстве.

Напомним, пик экономического кризиса, вызванного карантинными ограничениями и подавлением спроса как внутри страны, так и на глобальном уровне, пришелся на II квартал 2020 года.

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