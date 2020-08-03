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Перерасчет пенсий в Украине - у Зеленского предложили два варианта

Перерасчет пенсий в Украине - у Зеленского предложили два варианта

В Украине возможны два варианта индексации пенсий, при этом повышение выплат должно учитывать рост инфляции.

Об этом рассказал в эфире телеканала “Украина 24” советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.

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“Государство обязано как минимум проиндексировать пенсии на уровень инфляции. Сказать, что мы напечатаем деньги – это будет неправильно. Так, дефицит госбюджета 300 млрд гривен, но он покрывается за счет заимствований, которые делает Министерство финансов… У нас сложная дилемма. С одной стороны обязательное выполнение всех законов, которые были приняты, с другой мы понимаем, что часть законов абсолютно популистская”, – сказал советник президента.

По словам Устенко, в вопросе индексации пенсий есть “два возможных компромиссных варианта”:

“Первый – проиндексировать всем и все, но в пределах уровня инфляции. Второй вариант, более логичный – попытаться компенсировать на уровень инфляции всем, но при этом дать большие дополнительные выплаты для тех категорий населения, которые относятся к группе социально уязвимых слоев населения”.

Напомним, по мнению министра социальной политики Марины Лазебной, средняя зарплата должна быть от 12 тысяч гривен, и в Украине она уже более-менее нормальная. А пенсия – по крайней мере 40% от этой зарплаты.

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По материалам Сегодня
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