Видеофиксация ПДД: какая ответственность ждет водителя за сокрытие номерных знаков

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За незаконные манипуляции с номерами на водителей ждут штрафы, а за повторное нарушение – штраф большего размера или общественные работы.
Об этом рассказал в интервью «Главкому» заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
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Водители всячески пытаются обмануть систему видеофиксации ПДД, используя разные способы: заклейки номера бумагой, замазывания грязью или корректором, нанесение на номера специальных пленок.
«За такие действия предусмотрена ответственность, согласно КУоАП. Если манипуляции с номерными знаками совершенные впервые – штраф 170 грн, а если повторно – 255 грн или общественные работы на срок от тридцати до сорока часов с оплачиваемым изъятием транспортного средства или без такового», – объясняет Алексей Билошицкий.
По словам заместителя начальника Департамента патрульной полиции, бывают ситуации, когда номерной знак на транспортном средстве в действительности принадлежит другому транспортному средству, чаще всего такой же марки и модели.
«Мы понимаем, что это авто – двойник. Таких «двойников» у нас уже несколько десятков (со времени введения системы автофиксации). Мы с самого начала внедрения системы автофиксации говорили, что это не ее прямое назначение, фиксировать такие авто, но возможности системы стали дополнительным инструментом для того, чтобы найти такие транспортные средства-нарушители», – обратил внимание Алексей Билошицкий.
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