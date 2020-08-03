Видеофиксация ПДД: какая ответственность ждет водителя за сокрытие номерных знаков

За незаконные манипуляции с номерами на водителей ждут штрафы, а за повторное нарушение – штраф большего размера или общественные работы.

Об этом рассказал в интервью «Главкому» заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

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Водители всячески пытаются обмануть систему видеофиксации ПДД, используя разные способы: заклейки номера бумагой, замазывания грязью или корректором, нанесение на номера специальных пленок.

«За такие действия предусмотрена ответственность, согласно КУоАП. Если манипуляции с номерными знаками совершенные впервые – штраф 170 грн, а если повторно – 255 грн или общественные работы на срок от тридцати до сорока часов с оплачиваемым изъятием транспортного средства или без такового», – объясняет Алексей Билошицкий.

По словам заместителя начальника Департамента патрульной полиции, бывают ситуации, когда номерной знак на транспортном средстве в действительности принадлежит другому транспортному средству, чаще всего такой же марки и модели.

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«Мы понимаем, что это авто – двойник. Таких «двойников» у нас уже несколько десятков (со времени введения системы автофиксации). Мы с самого начала внедрения системы автофиксации говорили, что это не ее прямое назначение, фиксировать такие авто, но возможности системы стали дополнительным инструментом для того, чтобы найти такие транспортные средства-нарушители», – обратил внимание Алексей Билошицкий.

Справка Finance.ua:

С 1 июня состоялся официальный запуск камер автоматической фиксации нарушений ПДД .

Сейчас, согласно ПДД , действует ограничение скорости в населенном пункте 50 км/ч, а на некоторых дорогах разрешено ездить со скоростью до 80 км/ч в теплое время года. При превышении лимита более, чем на 20 км/ч владелец ТС будет оплачивать штраф в размере 255 грн. При превышении более, чем на 50 км/ч – штраф в 510 грн.

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