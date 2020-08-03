0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 75 0

Видеофиксация ПДД: какая ответственность ждет водителя за сокрытие номерных знаков

Видеофиксация ПДД: какая ответственность ждет водителя за сокрытие номерных знаков

За незаконные манипуляции с номерами на водителей ждут штрафы, а за повторное нарушение – штраф большего размера или общественные работы.

Об этом рассказал в интервью «Главкому» заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Читайте также: Видеофиксация ПДД: водителям обещают новые сюрпризы на дорогах

Водители всячески пытаются обмануть систему видеофиксации ПДД, используя разные способы: заклейки номера бумагой, замазывания грязью или корректором, нанесение на номера специальных пленок.

«За такие действия предусмотрена ответственность, согласно КУоАП. Если манипуляции с номерными знаками совершенные впервые – штраф 170 грн, а если повторно – 255 грн или общественные работы на срок от тридцати до сорока часов с оплачиваемым изъятием транспортного средства или без такового», – объясняет Алексей Билошицкий.

По словам заместителя начальника Департамента патрульной полиции, бывают ситуации, когда номерной знак на транспортном средстве в действительности принадлежит другому транспортному средству, чаще всего такой же марки и модели.

«Мы понимаем, что это авто – двойник. Таких «двойников» у нас уже несколько десятков (со времени введения системы автофиксации). Мы с самого начала внедрения системы автофиксации говорили, что это не ее прямое назначение, фиксировать такие авто, но возможности системы стали дополнительным инструментом для того, чтобы найти такие транспортные средства-нарушители», – обратил внимание Алексей Билошицкий.

Справка Finance.ua:

  • С 1 июня состоялся официальный запуск камер автоматической фиксации нарушений ПДД.
  • Сейчас, согласно ПДД, действует ограничение скорости в населенном пункте 50 км/ч, а на некоторых дорогах разрешено ездить со скоростью до 80 км/ч в теплое время года. При превышении лимита более, чем на 20 км/ч владелец ТС будет оплачивать штраф в размере 255 грн. При превышении более, чем на 50 км/ч – штраф в 510 грн.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Главком
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.