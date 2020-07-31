Видеофиксация ПДД: водителям обещают новые сюрпризы на дорогах

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Фантомные патрули для измерения скорости транспортных средств в движении могут появиться на дорогах уже со следующего года.
Об этом рассказал в интервью «Главкому» Алексей Билошицкий, заместитель начальника Департамента патрульной полиции.
«Сейчас камеры автоматической фиксации присутствуют только в Киеве и Киевской области. На участках автодорог, на которых пока нет камер автофиксации, TruCAM является единственным устройством для измерения скорости. У нас также запланировано внедрение фантомных патрулей, которые будут измерять скорость транспортных средств в движении», – сообщил Алексей Билошицкий.
Запуск фантомных патрулей анонсирован на следующий год.
Алексей Билошицкий объяснил, что даже при условии, что будет уже оснащена камерами автофиксации вся сеть автомобильных дорог, они должны работать в паре с TruCAM.
Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» показывала, как выглядит «письмо счастья» о нарушении ПДД.
Также сообщалось, что злостных нарушителей правил дорожного движения будут лишать прав.
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