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Видеофиксация ПДД: водителям обещают новые сюрпризы на дорогах

Видеофиксация ПДД: водителям обещают новые сюрпризы на дорогах

Фантомные патрули для измерения скорости транспортных средств в движении могут появиться на дорогах уже со следующего года.

Об этом рассказал в интервью «Главкому» Алексей Билошицкий, заместитель начальника Департамента патрульной полиции.

«Сейчас камеры автоматической фиксации присутствуют только в Киеве и Киевской области. На участках автодорог, на которых пока нет камер автофиксации, TruCAM является единственным устройством для измерения скорости. У нас также запланировано внедрение фантомных патрулей, которые будут измерять скорость транспортных средств в движении», – сообщил Алексей Билошицкий.

Запуск фантомных патрулей анонсирован на следующий год.

Алексей Билошицкий объяснил, что даже при условии, что будет уже оснащена камерами автофиксации вся сеть автомобильных дорог, они должны работать в паре с TruCAM.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» показывала, как выглядит «письмо счастья» о нарушении ПДД.

Также сообщалось, что злостных нарушителей правил дорожного движения будут лишать прав.

Справка Finance.ua:

  • С 1 июня состоялся официальный запуск камер автоматической фиксации нарушений ПДД.
    Сейчас, согласно ПДД, действует ограничение скорости в населенном пункте 50 км/ч, а на некоторых дорогах разрешено ездить со скоростью до 80 км/ч в теплое время года. При превышении лимита более, чем на 20 км/ч владелец ТС будет оплачивать штраф в размере 255 грн. При превышении более, чем на 50 км/ч – штраф в 510 грн.
  • С 1 июля в Киеве в тестовом режиме начали фиксировать новые нарушения правил дорожного движения. Среди них – проезд по полосе общественного транспорта.
По материалам Судебно-юридическая газета
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