В ОП назвали условие для получения ипотеки

В Офисе украинского президента рассказали об условиях предоставления кредита на жилье. В среднем продолжительность ипотечных кредитов составляет от 10 до 30 лет.

Об этом заявила на брифинге заместитель председателя ОП Юлия Ковалив.

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Она рассказала, что нет одной программы, по которой работает ипотека, но в среднем это ставка от 8,8% до 9,9% или 10%.

“Получать может любой. Единственное требование: заемщики должны продемонстрировать банкам наличие дохода их семьи или домохозяйства, который позволит им обслуживать свой кредит”, – отметила она.

По ее словам, общий кредитный портфель по программе доступной ипотеки в государственных и коммерческих банках менее чем за месяц достиг 75 млн грн, к концу года ожидается на уровне 3 млрд грн.

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“Мы ожидаем, что к концу года такой портфель составит порядка 3 млрд грн”, – сказала она.

К настоящему времени по указанной программе выдано более 200 кредитов на жилье, еще 400 заявок ожидают рассмотрения.

Справка Finance.ua:

Киев и Харьков являются лидерами по объемам ипотеки. Об этом рассказала первый заместитель председателя правления банка «Глобус» Елена Дмитриева.

По мнению банкиров, среди главных факторов, которые мешают развития ипотеки – отсутствие доступа к госреестрам, строгие требования к резервированию, непрозрачность первичного рынка недвижимости и слабая защищенность инвесторов.