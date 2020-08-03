В ОП назвали условие для получения ипотеки

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В Офисе украинского президента рассказали об условиях предоставления кредита на жилье. В среднем продолжительность ипотечных кредитов составляет от 10 до 30 лет.
Об этом заявила на брифинге заместитель председателя ОП Юлия Ковалив.
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Она рассказала, что нет одной программы, по которой работает ипотека, но в среднем это ставка от 8,8% до 9,9% или 10%.
“Получать может любой. Единственное требование: заемщики должны продемонстрировать банкам наличие дохода их семьи или домохозяйства, который позволит им обслуживать свой кредит”, – отметила она.
По ее словам, общий кредитный портфель по программе доступной ипотеки в государственных и коммерческих банках менее чем за месяц достиг 75 млн грн, к концу года ожидается на уровне 3 млрд грн.
“Мы ожидаем, что к концу года такой портфель составит порядка 3 млрд грн”, – сказала она.
К настоящему времени по указанной программе выдано более 200 кредитов на жилье, еще 400 заявок ожидают рассмотрения.
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