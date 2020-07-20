Города-лидеры в Украине по объемам ипотеки

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Киев и Харьков являются лидерами по объемам ипотеки. Об этом рассказала первый заместитель председателя правления банка «Глобус» Елена Дмитриева.
«Наибольшие объемы кредитов продолжаем выдавать в Киеве и Харькове, где застройщики понимают преимущества кредитования и охотно сотрудничают с банками. В регионах, где мы только заходим, таких застройщиков немного», – отмечает Елена Дмитриева.
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Однако банки активно расширяют деятельность в регионах. «В 2019-м запустили кредитование квартир в новых жилых комплексах во Львове, Черновцах, Николаеве», – рассказала она.
До коронакризиса банк «Глобус» планировал в этом году нарастить ипотечный портфель на 10%. «Плюс мы планируем увеличить объем некиевских кредитов. Сейчас у нас высокая концентрация в столице, и мы хотим, чтобы увеличились объемы во Львове, а также наше кредитование активно заработало в Одессе и Днепре», – поделилась планами Елена Дмитриева.
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