Города-лидеры в Украине по объемам ипотеки

Киев и Харьков являются лидерами по объемам ипотеки. Об этом рассказала первый заместитель председателя правления банка «Глобус» Елена Дмитриева.

«Наибольшие объемы кредитов продолжаем выдавать в Киеве и Харькове, где застройщики понимают преимущества кредитования и охотно сотрудничают с банками. В регионах, где мы только заходим, таких застройщиков немного», – отмечает Елена Дмитриева.

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Однако банки активно расширяют деятельность в регионах. «В 2019-м запустили кредитование квартир в новых жилых комплексах во Львове, Черновцах, Николаеве», – рассказала она.

До коронакризиса банк «Глобус» планировал в этом году нарастить ипотечный портфель на 10%. «Плюс мы планируем увеличить объем некиевских кредитов. Сейчас у нас высокая концентрация в столице, и мы хотим, чтобы увеличились объемы во Львове, а также наше кредитование активно заработало в Одессе и Днепре», – поделилась планами Елена Дмитриева.

Справка Finance.ua

НБУ объяснили, почему украинцам не стоит мечтать о доступной ипотеке в этом году. Банки не будут заинтересованы выдавать новые ипотечные кредиты.