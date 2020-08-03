Таксистам готовят новые налоги

Министерство инфраструктуры Украины подготовило законопроект для водителей такси.

На официальном сайте МИУ опубликован документ, регламентирующий работу таксистов.

Основные положения проекта Закона:

введение правил работы на рынке перевозок в такси и легковыми автомобилями на заказ и эффективных инструментов контроля за их соблюдением по повышению уровня безопасности, а также внедрение механизмов, обеспечивающих ответственность таких перевозчиков за качество и безопасность предоставляемых услуг;

обеспечение поступлений налогов и сборов от ведения деятельности по предоставлению услуг по внутренним перевозкам в такси и легковыми автомобилями на заказ в бюджеты разных уровней за получение патента (оценивается в около 800 млн. грн. в год);

обеспечение безопасности движения и ответственности перевозчиков перед пассажирами;

создание благоприятных условий для честной и прозрачной конкуренции;

создание модели для легальной деятельности лиц, предоставляющих услуги по внутренним перевозкам в такси или легковыми автомобилями на заказ.

По оценкам экспертов МИУ, объем рынка внутренних перевозок такси составляет около 40 млрд. грн в год (в том числе рынок информационных услуг по организации перевозок – около 4 млрд. грн).

Количество лиц, задействованных в перевозках, составляет около 220 тыс., 98% из которых – неофициально занятые физические лица, которые не зарегистрированы как субъекты предпринимательской деятельности.

В законопроекте указано, что нужно обеспечить поступления налогов и сборов от ведения деятельности по предоставлению услуг по внутренним перевозкам в такси и легковыми автомобилями на заказ в бюджеты разных уровней за получение патента (оценивается в 800 млн грн в год).

Если обещанные МИУ поступления в бюджеты (800 млн грн) разделить на подсчитанное экспертами министерства количество таксистов (220 тыс.), то получится, что каждый таксист будет вынужден платить государству около 3600 гривен ежегодно.

Штрафы. Кроме того, в случае отсутствия лицензии для перевозки пассажиров будет налагаться штраф в размере 3400 грн.

Справка Finance.ua:

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