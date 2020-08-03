Таксистам готовят новые налоги

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Министерство инфраструктуры Украины подготовило законопроект для водителей такси.
На официальном сайте МИУ опубликован документ, регламентирующий работу таксистов.
Основные положения проекта Закона:
По оценкам экспертов МИУ, объем рынка внутренних перевозок такси составляет около 40 млрд. грн в год (в том числе рынок информационных услуг по организации перевозок – около 4 млрд. грн).
Количество лиц, задействованных в перевозках, составляет около 220 тыс., 98% из которых – неофициально занятые физические лица, которые не зарегистрированы как субъекты предпринимательской деятельности.
В законопроекте указано, что нужно обеспечить поступления налогов и сборов от ведения деятельности по предоставлению услуг по внутренним перевозкам в такси и легковыми автомобилями на заказ в бюджеты разных уровней за получение патента (оценивается в 800 млн грн в год).
Если обещанные МИУ поступления в бюджеты (800 млн грн) разделить на подсчитанное экспертами министерства количество таксистов (220 тыс.), то получится, что каждый таксист будет вынужден платить государству около 3600 гривен ежегодно.
Штрафы. Кроме того, в случае отсутствия лицензии для перевозки пассажиров будет налагаться штраф в размере 3400 грн.
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