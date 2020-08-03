Где выгоднее всего арендовать жилье студенту в Киеве

В половине районов Киева цены на долгосрочную аренду жилья все еще ниже докарантинного уровня. Комнаты в столице сдают за 3000-4500 грн в месяц.

Об этом говорится в аналитике OLX Недвижимость за июль 2020.

Сняв в Киеве трехкомнатную на троих, можно сэкономить от 1630 грн до 4500 грн в месяц.

Однушки в “университетских” районах крупных городов стоят от 6500 до 9000 грн.

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Столичная аренда. На рынке долгосрочной аренды, который отреагировал на начало карантина снижением цен на жилье, их уровень постепенно восстанавливается.

Однако в Дарницком, Деснянском, Днепровском, Оболонском, Подольском и Святошинском районах снять квартиру в июле было преимущественно дешевле, чем в докарантинном феврале. Кроме того, все еще меньше стоят двушки в Голосеево (-6%), на Соломенке (8%) и однокомнатные на Печерске (-9%).

Самые выгодные для аренды жилья Деснянский, Святошинский и Днепровский районы столицы:

в июле 2020 комнату в Деснянском районе можно было снять в среднем за 3000 грн в месяц,

однокомнатную – за 6700 грн,

двухкомнатную – за 8000 грн.

Трешка обойдется в 10 000 грн, при этом, если собрать компанию и жить втроем, удастся экономить примерно 3370 грн (по сравнению с арендой однушки).

За комнату в Святошинском просят 3300 грн, а вот однокомнатная квартира будет стоить уже на 800 грн больше, чем в Деснянском, но все еще достаточно бюджетно – в среднем 7500 грн в месяц. Двухкомнатная обойдется в 9500 грн. Трехкомнатную можно снять за 13 000 грн, а совместное проживание с двумя друзьями будет на 3170 грн выгоднее, чем аренда однокомнатной.

В Днепровском районе также самые выгодные в городе комнаты – за месяц просят примерно 3000 грн. За квартиру нужно будет платить 8000 грн, если она однокомнатная, 10 000 грн, если двухкомнатная, и 13 000 грн, если комнат три. На совместной аренде последней можно экономить примерно 3670 грн в месяц.

По стоимости аренды жилья Голосеевский район – один из самых дорогих в столице, однако, если ваша alma mater находится именно здесь и ездить на учебу через весь город большого желания нет, найти недорогие варианты все же можно. Так, комната обойдется в 3700 грн в месяц, двухкомнатная, арендованная на двоих, будет стоить 7500 грн, а трешки для трех – 7570 грн.

Шевченковский район дешевыми апартаментами не славится, а вот университетов здесь хватает. Однако если есть желание, снять жилье достаточно недорого возможно: по данным OLX Недвижимость, комната будет стоить вам в среднем 3500 грн, однокомнатная – 10 500 грн в месяц. Сэкономить удастся, если арендовать двухкомнатную для себя и для друга/подруги – в таком случае месячная плата составит 7750 грн. Трехкомнатная квартира для трех друзей обойдется чуть дороже – 8870 грн в месяц.

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